Зарплата учителей вырастет в разы — какой минимальный размер ждать в 2026

Учительница и ученица у доски. Фото: УНИАН

В госбюджете-2026 предусмотрели весомое увеличение зарплаты учителей. С нового учебного года минимальный доход педагогов вырастет в 2,5 раза и достигнет уровня 21 000 грн/мес. Утверждения этой правки добился ее автор — глава комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что будет с зарплатами учителей в 2026 году.

Реклама

Читайте также:

Минимальная зарплата педагога в 2026

Государственный бюджет на 2026 год приняли с правкой о пересмотре денежного обеспечения педагогических работников. Автор инициативы Даниил Гетманцев настаивал на внесении этой правки в документ для финального голосования в парламенте.

"Уже не будет тех молодых учителей, которые отказываются от профессии или уходят с работы, получая 6 000 грн на руки, как сейчас", — рассказал глава профильного комитета в эфире Новини.LIVE.

По его словам, в 2026 году удастся приблизиться к реализации статьи 61 закона "Об образовании", которая предусматривает установление должностного оклада педагога самой низкой квалификационной категории в размере трех минимальных зарплат.

Уже с 1 сентября учителя будут получать не менее 21 000 грн/мес. без увеличения нагрузки и отмены существующих доплат/надбавок.

Какие надбавки предусмотрены учителям

Педагоги могут рассчитывать на различные доплаты к должностному окладу. В частности обязательная надбавка — за работу в неблагоприятных условиях, согласно постановлению № 1286. Сумма равна 2 000 грн ежемесячно, а для учителей в прифронтовых регионах — 4 000 грн.

Плюс существует постановление № 22 "О повышении оплаты труда педагогических работников", что устанавливает надбавку 10% для учителей, доходы которых финансируются из образовательной субвенции. А в зонах активных и возможных боевых действий отдельно применяется доплата 50% и 100% соответственно.

Конечно, нельзя забывать о надбавке за выслугу лет (10-30%), престижность труда (5-30%), классное руководство (20%), ведение инклюзивного класса (20%), проверку тетрадей (15%) и т.д.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, в Польше планируют повысить зарплаты учителей только на 3% с 1 января 2026 года. Такое "увеличение" доходов вызвало недовольство педагогических работников и профсоюзов, которые назвали его индексацией.

Также мы писали, сколько минимально заработают учителя без стажа за декабрь 2025 года. Должностной оклад по Единой тарифной сетке начинается от 5 814,9 грн без учета обязательных надбавок и доплат.