Зарплаты учителей вырастут в 2026 — что предусмотрели в госбюджете

Урок в школе. Фото: Google Maps

Верховная Рада проголосовала за проект Государственного бюджета на 2026 год во втором чтении. Удалось сохранить образовательные правки, касающиеся повышения зарплаты учителей. Зато прогнозируемое увеличение педагогической нагрузки не утвердили.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что ждет зарплаты учителей в 2026 году.

Реклама

Читайте также:

Как изменится зарплата учителя

До принятия госбюджета длились дискуссии относительно структуры оплаты труда педагогов и размера повышения доходов. Даже шла речь об увеличении нагрузки, поскольку без этого шага считалось невозможным выйти на показатель трех минимальных зарплат (согласно статье 61 закона "Об образовании").

Однако в проголосованном бюджете на 2026 год утвердили такие нормы:

нагрузка сохранится на уровне 18 часов (одна ставка);

останутся бессрочные трудовые договоры;

должностные оклады учителей вырастут на 30% с 1 января и еще на 20% — с 1 сентября.

Правительству поручили разработать новую систему оплаты труда, которая будет предусматривать установление значительного базового оклада с сентября 2026 года. Это позволит улучшить условия для всех педагогов, но особенно ощутимыми они будут для молодых сотрудников без стажа, которые по состоянию на декабрь 2025-го зарабатывают около 6 000-8 000 грн.

Что изменит госбюджет-2026

В следующем году вырастут социальные стандарты в Украине. В бюджете на 2026 год предусмотрели рост таких финансовых показателей:

минимальная зарплата — до 8 647 грн (+647 грн);

средняя зарплата — до 30 032 грн (+4 146 грн);

минимальная пенсия — до 2 595 грн (+234 грн)

средняя зарплата, дающая право на бронирование — до 21 617,50 грн (+1 617,50 грн);

прожиточный минимум для трудоспособных лиц — до 3 328 грн (+300 грн).

Учитывая повышение минимальной зарплаты и прожиточного минимума также вырастут суммы налоговой нагрузки, поскольку ставки привязаны к этим показателям. ФЛП 1 группы будут платить 332,8 грн вместо 302,8 грн, ФЛП 2 группы — 1 729,4 грн вместо 1 600 грн. Военный сбор повысится до 864,7 грн/мес. вместо 800 грн.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, некоторые учителя могут рассчитывать на тринадцатую зарплату в декабре. Премию выпишут педагогам при условии наличия свободных денег в образовательной субвенции. Однако решение принимает руководство.

Также мы писали, когда учителя будут отдыхать от уроков зимой. Каникулы предназначены для школьников, однако педагоги смогут временно забыть о занятиях и сосредоточиться на других обязанностях.