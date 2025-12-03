Відео
Головна Економіка Зарплати вчителів піднімуть на 50% — що чекає у 2026 році

Зарплати вчителів піднімуть на 50% — що чекає у 2026 році

Ua ru
Дата публікації: 3 грудня 2025 19:15
Зарплати вчителів виростуть у 2026 — що передбачили в держбюджеті
Урок у школі. Фото: Google Maps

Верховна Рада проголосувала за проєкт Державного бюджету на 2026 рік у другому читанні. Вдалося зберегти освітні правки, які стосуються підвищення зарплати вчителів. Натомість прогнозоване збільшення педагогічного навантаження не затвердили.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що чекає зарплати вчителів у 2026 році.

Читайте також:

Як зміниться зарплата вчителя

До ухвалення держбюджету тривало багато дискусій стосовно структури оплати праці педагогів і розміру підвищення доходів. Навіть йшла мова про збільшення навантаження, оскільки без цього кроку вважалося неможливим вийти на показник трьох мінімальних зарплат (згідно зі статтею 61 закону "Про освіту").

Однак у проголосованому бюджеті на 2026 рік затвердили такі норми:

  • навантаження збережеться на рівні 18 годин (одна ставка);
  • залишаться безстрокові трудові договори;
  • посадові оклади вчителів зростуть на 30% з 1 січня і ще на 20% — з 1 вересня.

Уряд отримав доручення розробити нову систему оплати праці, яка передбачатиме встановлення значного базового окладу з вересня 2026 року. Це дозволить покращити умови для всіх педагогів, але особливо відчутними вони будуть для молодих працівників без стажу, які станом на грудень 2025-го заробляють близько 6 000-8 000 грн.

Що змінить держбюджет-2026

Наступного року виростуть соціальні стандарти в Україні. Зокрема в бюджеті на 2026 рік передбачили зростання таких фінансових показників:

  • мінімальна зарплата — до 8 647 грн (+647 грн);
  • середня зарплата — до 30 032 грн (+4 146 грн);
  • мінімальна пенсія — до 2 595 грн (+234 грн)
  • середня зарплата, що дає право на бронювання — до 21 617,50 грн (+1 617,50 грн);
  • прожитковий мінімум для працездатних осіб — до 3 328 грн (+300 грн).

З огляду на підвищення мінімальної зарплати і прожиткового мінімуму також зростуть суми податкового навантаження, оскільки ставки прив’язані до цих показників. ФОПи 1 групи платитимуть 332,8 грн замість 302,8 грн, ФОПи 2 групи — 1 729,4 грн замість 1 600 грн. Військовий збір підвищиться до 864,7 грн/міс. замість 800 грн.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, деякі вчителі можуть розраховувати на тринадцяту зарплату в грудні. Премію випишуть педагогам за умови наявності вільних коштів в освітній субвенції. Проте рішення ухвалює керівництво.

Також ми писали, коли вчителі відпочиватимуть від уроків взимку. Канікули призначені для школярів, однак педагоги зможуть тимчасово забути про заняття і зосередитися на інших обов’язках.

зарплати вчителі гроші бюджет школа
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
