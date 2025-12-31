Выплаты для учителей — где зарегистрироваться с 31 декабря, чтобы получить 1 500 грн

Учительница с ноутбуком. Фото: Pexels

Началась регистрация для участия в пилотировании специальной программы для учителей в Украине. Первые 100 тысяч педагогических сотрудников могут присоединиться к проекту и получить на виртуальный счет по 1 500 грн для повышения квалификации.

Об этом говорится на сайте Министерства образования и науки Украины.

Программа "Деньги ходят за учителем"

Педагогам доступна возможность государственного финансирования профессионального развития. Чтобы получить деньги на обучение или курсы повышения квалификации, необходимо зарегистрироваться в пилоте проекта "Деньги ходят за учителем" на платформе "Вектор" (ранее — EdWay).

Приоритетные направления обучения:

преодоление образовательных потерь;

психосоциальная поддержка учащихся;

реализация государственных стандартов в профильном среднем образовании;

карьерное консультирование;

формирование сквозных умений;

использование цифровых технологий;

внедрение инклюзивного обучения и пр.

Приобщиться могут педагогические работники, в частности директора школ, их заместители и учителя, которые будут преподавать в 7-9 классах НУШ (Новая Украинская Школа) и 10 пилотных классах старшей профильной школы в 2026-2027 учебном году.

Как присоединиться к пилотированию

Первый шаг — зарегистрировать пользовательский профиль на платформе "Вектор". Впоследствии станет доступной функция создания личных кабинетов, о чем педагоги узнают в оповещении на электронной почте или через каналы МОН. Тогда можно будет подать заявку на участие в пилоте.

Каждому участнику поступит на виртуальный счет по 1 500 грн. Эти средства можно потратить на обучение, которое продлится с февраля по ноябрь 2026 года. Важно помнить, что с декабря использование финансов будет недоступно, поскольку сумма не накапливается.

Кстати, субъекты повышения квалификации тоже могут пройти регистрацию, разработать учебную программу на основе типовых от МОН и опубликовать ее на платформе "Вектор". Однако программа должна пройти верификацию в УИРО (Украинский институт развития образования).

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, учителям в Украине планируют повысить денежное обеспечение с 1 января 2026 года на 30%. Однако волноваться педагогам не стоит, ведь привычные надбавки и доплаты останутся на текущем уровне.

Также мы писали, сколько минимально зарабатывает директор школы в Украине. Согласно Единой тарифной сетке, нижняя граница денежного обеспечения в 2025 году начиналась с 7 730-10 255 грн/мес.