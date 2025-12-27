Зарплата учителей и преподавателей в Украине — какое повышение анонсировали с 1 января

Урок в школе. Фото: Google Maps

Уже с 1 января 2026 года учителям повысят зарплату на 30%. Для реализации этого решения в государственном бюджете предусмотрели финансирование на первые 8 месяцев. Однако такой рост будет не единственным в следующем году.

Об этом рассказала премьер-министр Юлия Свириденко в собственном Telegram-канале.

Что будет с зарплатами учителей в 2026

Чтобы сделать профессию педагога более конкурентной, Кабинет Министров Украины принял поэтапное повышение уровня оплаты труда. Уже с 1 января должностные ставки учителей и преподавателей вырастут на 30%, а следующий шаг запланирован на 1 сентября — еще плюс 20% к окладу.

"91,8 млрд грн образовательной субвенции распределены между местными бюджетами, дополнительно 21,4 млрд грн перенаправлено для корректного обеспечения повышения без увеличения общих расходов госбюджета", — отметила премьер-министр.

Также не забыли профинансировать обязательные доплаты за работу в неблагоприятных условиях. Речь идет о сумме 2 000 грн ежемесячно для всех педагогов (около 409 тысяч человек), кроме тех, которые работают в прифронтовых общинах. Это около 25,5 тысяч граждан, они получают по 4 000 грн.

"Для этого предусмотрено 10,37 млрд грн в рамках бюджета Министерства образования и науки Украины", — констатировала Юлия Свириденко.

Изменения для учителей в 2026

Ранее мы рассказывали, что в МОН прорабатывают четыре модели повышения денежного обеспечения педагогических сотрудников. Среди вариантов, которые потенциально могут реализовать, такие:

увеличение нагрузки на учителей;

отсутствие большей нагрузки;

пропорциональное повышение дохода для разных категорий педагогов;

непропорциональное повышение с акцентом на молодого учителя.

По словам заместителя министра образования и науки Надежды Кузьмичевой, МОН планирует вынести эти модели на обсуждение с представителями профессиональных сообществ, дабы принять совместное решение. Но реализация состоится не раньше нового учебного года — с 1 сентября. Плюс стоит знать, что указанные модели не привязаны к повышению зарплаты на 50%.

Напомним, из-за повышения зарплаты учителям надбавки не отменят в 2026 году. Педагогические работники могут рассчитывать на дополнительное денежное обеспечение в виде доплат, как и раньше.

Также мы писали, сколько минимально зарабатывает директор школы в Украине. Должностной оклад по Единой тарифной сетке начинается от 7 730-10 255 грн/мес., без учета доплат и повышений.