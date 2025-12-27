Зарплата вчителів і викладачів в Україні — яке підвищення анонсували з 1 січня

Урок у школі. Фото: Google Maps

Вже з 1 січня 2026 року вчителям підвищать зарплату на 30%. Для реалізації цього рішення в державному бюджеті передбачили фінансування на перші 8 місяців. Однак таке зростання буде не єдиним наступного року.

Про це розповіла прем’єр-міністерка Юлія Свириденко у власному Telegram-каналі.

Що буде з зарплатами вчителів у 2026

Аби зробити професію педагога більш конкурентною, Кабінет Міністрів України ухвалив поетапне підвищення рівня оплати праці. Вже з 1 січня посадові ставки вчителів та викладачів зростуть на 30%, а наступний крок запланований на 1 вересня — ще плюс 20% до окладу.

"91,8 млрд грн освітньої субвенції розподілено між місцевими бюджетами, додатково 21,4 млрд грн переспрямовано для коректного забезпечення підвищення без збільшення загальних видатків держбюджету", — зазначила прем’єр-міністерка.

Також не забули профінансувати обов’язкові доплати за роботу в несприятливих умовах. Йдеться про суму 2 000 грн щомісяця для всіх педагогів (близько 409 тисяч осіб), окрім тих, які працюють у прифронтових громадах. Це близько 25,5 тисяч громадян, вони отримують по 4 000 грн.

"Для цього передбачено 10,37 млрд грн у межах бюджету Міністерства освіти і науки України", — констатувала Юлія Свириденко.

Зміни для вчителів у 2026

Раніше ми розповідали, що в МОН опрацьовують чотири моделі підвищення грошового забезпечення педагогічних працівників. Серед варіантів, які потенційно можуть реалізувати, такі:

збільшення навантаження на вчителів;

відсутність більшого навантаження;

пропорційне підвищення доходу для різних категорій освітян;

непропорційне підвищення з акцентом на молодого вчителя.

За словами заступниці міністра освіти і науки Надії Кузьмичової, МОН планує винести ці моделі на обговорення з представниками професійних спільнот, аби ухвалити спільне рішення. Але реалізація відбудеться не раніше нового навчального року — з 1 вересня. Плюс варто знати, що вказані моделі не прив’язані до підвищення зарплати на 50%.

Нагадаємо, через підвищення зарплати вчителям надбавки не скасують у 2026 році. Педагогічні працівники можуть розраховувати на додаткове грошове забезпечення у вигляді доплат, як і раніше.

Також ми писали, скільки мінімально заробляє директор школи в Україні. Посадовий оклад за Єдиною тарифною сіткою починається від 7 730-10 255 грн/міс., без урахування доплат і підвищень.