Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиМодаLifeЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Вчителям в Україні збільшать зарплати — що точно буде з 1 січня

Вчителям в Україні збільшать зарплати — що точно буде з 1 січня

Ua ru
Дата публікації: 27 грудня 2025 10:12
Зарплата вчителів і викладачів в Україні — яке підвищення анонсували з 1 січня
Урок у школі. Фото: Google Maps

Вже з 1 січня 2026 року вчителям підвищать зарплату на 30%. Для реалізації цього рішення в державному бюджеті передбачили фінансування на перші 8 місяців. Однак таке зростання буде не єдиним наступного року.

Про це розповіла прем’єр-міністерка Юлія Свириденко у власному Telegram-каналі.

Реклама
Читайте також:

Що буде з зарплатами вчителів у 2026

Аби зробити професію педагога більш конкурентною, Кабінет Міністрів України ухвалив поетапне підвищення рівня оплати праці. Вже з 1 січня посадові ставки вчителів та викладачів зростуть на 30%, а наступний крок запланований на 1 вересня — ще плюс 20% до окладу.

"91,8 млрд грн освітньої субвенції розподілено між місцевими бюджетами, додатково 21,4 млрд грн переспрямовано для коректного забезпечення підвищення без збільшення загальних видатків держбюджету", — зазначила прем’єр-міністерка.

Також не забули профінансувати обов’язкові доплати за роботу в несприятливих умовах. Йдеться про суму 2 000 грн щомісяця для всіх педагогів (близько 409 тисяч осіб), окрім тих, які працюють у прифронтових громадах. Це близько 25,5 тисяч громадян, вони отримують по 4 000 грн.

"Для цього передбачено 10,37 млрд грн у межах бюджету Міністерства освіти і науки України", — констатувала Юлія Свириденко.

Зміни для вчителів у 2026

Раніше ми розповідали, що в МОН опрацьовують чотири моделі підвищення грошового забезпечення педагогічних працівників. Серед варіантів, які потенційно можуть реалізувати, такі:

  • збільшення навантаження на вчителів;
  • відсутність більшого навантаження;
  • пропорційне підвищення доходу для різних категорій освітян;
  • непропорційне підвищення з акцентом на молодого вчителя.

За словами заступниці міністра освіти і науки Надії Кузьмичової, МОН планує винести ці моделі на обговорення з представниками професійних спільнот, аби ухвалити спільне рішення. Але реалізація відбудеться не раніше нового навчального року — з 1 вересня. Плюс варто знати, що вказані моделі не прив’язані до підвищення зарплати на 50%.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, через підвищення зарплати вчителям надбавки не скасують у 2026 році. Педагогічні працівники можуть розраховувати на додаткове грошове забезпечення у вигляді доплат, як і раніше.

Також ми писали, скільки мінімально заробляє директор школи в Україні. Посадовий оклад за Єдиною тарифною сіткою починається від 7 730-10 255 грн/міс., без урахування доплат і підвищень.

вчителі Юлія Свириденко доходи зарплатня школа
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації