Підвищення зарплати вчителів у 2026 — які чотири моделі розглядає МОН

Міністерство освіти і науки України почало опрацьовувати кілька моделей підвищення зарплати вчителям. Після дискусій із представниками професійних спільнот та ухвалення спільного рішення, яке всіх задовольнить, одну чи кілька моделей можуть запровадити з 1 вересня 2026 року.

Про це розповіла заступниця міністра освіти і науки Надія Кузьмичова під час брифінгу 23 грудня, передає УНН.

Які зарплатні моделі розглядає МОН

Станом на грудень 2025 року Міносвіти розглядає чотири різних блоки для перегляду грошового забезпечення педагогічних працівників із нового навчального року. Вони характеризуються такими ключовими ознаками:

збільшення навантаження на вчителів;

відсутність більшого навантаження;

пропорційне підвищення доходу для різних категорій освітян;

непропорційне підвищення з акцентом на молодого вчителя.

Четверта модель передбачає наявність додаткового стимулу для входу у професію та залишення на роботі молодих вчителів. Адже сьогодні, констатувала Кузьмичова, доходи педагогів без стажу перебувають на дуже низькому рівні.

"Підвищення, які анонсовані, 30% і 20% — вони не пов'язані і не прив'язані до будь-якої із цих моделей", — наголосила спікерка. Вже з січня 2026 року планується ініціювання діалогу по конкретних моделях для виходу на прийняття найкращої.

Чи залишаться надбавки у вчителів

Раніше ми розповідали, чи може затверджене підвищення зарплати педагогів, а саме на 30% з 1 січня та на 20% з 1 вересня, спровокувати скасування звичних надбавок. Цим питанням масово цікавилися працівники закладів освіти.

У МОН пояснили, що людям надалі будуть нараховувати обов'язкову доплату за роботу в несприятливих умовах, тобто по 2 000 грн щомісяця. Так само не планується скорочення кількості надбавок, як от за вислугу років, престижність праці, класне керівництво, перевірку зошитів тощо.

