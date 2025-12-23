Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиМодаЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Що може змінитися в оплаті праці вчителів — пропозиції від МОН

Що може змінитися в оплаті праці вчителів — пропозиції від МОН

Ua ru
Дата публікації: 23 грудня 2025 16:10
Підвищення зарплати вчителів у 2026 — які чотири моделі розглядає МОН
Дистанційний урок. Фото: УНІАН

Міністерство освіти і науки України почало опрацьовувати кілька моделей підвищення зарплати вчителям. Після дискусій із представниками професійних спільнот та ухвалення спільного рішення, яке всіх задовольнить, одну чи кілька моделей можуть запровадити з 1 вересня 2026 року.

Про це розповіла заступниця міністра освіти і науки Надія Кузьмичова під час брифінгу 23 грудня, передає УНН.

Реклама
Читайте також:

Які зарплатні моделі розглядає МОН

Станом на грудень 2025 року Міносвіти розглядає чотири різних блоки для перегляду грошового забезпечення педагогічних працівників із нового навчального року. Вони характеризуються такими ключовими ознаками:

  • збільшення навантаження на вчителів;
  • відсутність більшого навантаження;
  • пропорційне підвищення доходу для різних категорій освітян;
  • непропорційне підвищення з акцентом на молодого вчителя.

Четверта модель передбачає наявність додаткового стимулу для входу у професію та залишення на роботі молодих вчителів. Адже сьогодні, констатувала Кузьмичова, доходи педагогів без стажу перебувають на дуже низькому рівні.

"Підвищення, які анонсовані, 30% і 20% — вони не пов'язані і не прив'язані до будь-якої із цих моделей", — наголосила спікерка. Вже з січня 2026 року планується ініціювання діалогу по конкретних моделях для виходу на прийняття найкращої.

Чи залишаться надбавки у вчителів

Раніше ми розповідали, чи може затверджене підвищення зарплати педагогів, а саме на 30% з 1 січня та на 20% з 1 вересня, спровокувати скасування звичних надбавок. Цим питанням масово цікавилися працівники закладів освіти.

У МОН пояснили, що людям надалі будуть нараховувати обов'язкову доплату за роботу в несприятливих умовах, тобто по 2 000 грн щомісяця. Так само не планується скорочення кількості надбавок, як от за вислугу років, престижність праці, класне керівництво, перевірку зошитів тощо.

Нагадаємо, з 1 січня 2026 року в Україні набудуть чинності нові правила працевлаштування осіб з інвалідністю. Роботодавці замість штрафів сплачуватимуть внески, звітуватимуть та виконуватимуть норматив.

Також ми писали, що з січня 2026 року в Україні зміняться вимоги до зарплати для бронювання від мобілізації. Мінімальний дохід працівника зросте до 21 600 грн через підвищення мінімальної зарплати.

вчителі МОН доходи зарплатня школа
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації