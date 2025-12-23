Видео
Что может измениться в оплате труда учителей — предложения от МОН

Что может измениться в оплате труда учителей — предложения от МОН

Ua ru
Дата публикации 23 декабря 2025 16:10
Повышение зарплаты учителей в 2026 — какие четыре модели рассматривает МОН
Дистанционный урок. Фото: УНИАН

Министерство образования и науки Украины начало прорабатывать несколько моделей повышения зарплаты учителям. После дискуссий с представителями профессиональных сообществ и принятия общего решения, которое всех удовлетворит, одну или несколько моделей могут ввести с 1 сентября 2026 года.

Об этом рассказала заместитель министра образования и науки Надежда Кузьмичева во время брифинга 23 декабря, передает УНН.

Читайте также:

Какие зарплатные модели рассматривает МОН

По состоянию на декабрь 2025 года Минобразования рассматривает четыре различных блока для пересмотра денежного обеспечения педагогических работников с нового учебного года. Они характеризуются такими ключевыми признаками:

  • увеличение нагрузки на учителей;
  • отсутствие большей нагрузки;
  • пропорциональное повышение дохода для разных категорий педагогов;
  • непропорциональное повышение с акцентом на молодого учителя.

Четвертая модель предусматривает наличие дополнительного стимула для входа в профессию и оставления на работе молодых учителей. Ведь сегодня, констатировала Кузьмичева, доходы педагогов без стажа находятся на очень низком уровне.

"Повышения, которые анонсированы, 30% и 20% — они не связаны и не привязаны к любой из этих моделей", — подчеркнула спикер. Уже с января 2026 года планируется инициирование диалога по конкретным моделям для выхода на принятие лучшей.

Останутся ли надбавки в учителей

Ранее мы рассказывали, может ли утвержденное повышение зарплаты педагогов, а именно на 30% с 1 января и на 20% с 1 сентября, спровоцировать отмену привычных надбавок. Этим вопросом массово интересовались сотрудники учебных заведений.

В МОН объяснили, что людям в дальнейшем будут начислять обязательную доплату за работу в неблагоприятных условиях, то есть по 2 000 грн ежемесячно. Так же не планируется сокращение количества надбавок, таких как за выслугу лет, престижность труда, классное руководство, проверку тетрадей и пр.

Напомним, с 1 января 2026 года в Украине вступят в силу новые правила трудоустройства лиц с инвалидностью. Работодатели вместо штрафов будут платить взносы, отчитываться и выполнять норматив.

Также мы писали, что с января 2026 года в Украине изменятся требования к зарплате для бронирования от мобилизации. Минимальный доход работника вырастет до 21 600 грн из-за повышения минимальной зарплаты.

учителя МОН доходы зарплата школа
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
