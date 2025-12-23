Повышение зарплаты учителей в 2026 — какие четыре модели рассматривает МОН

Дистанционный урок. Фото: УНИАН

Министерство образования и науки Украины начало прорабатывать несколько моделей повышения зарплаты учителям. После дискуссий с представителями профессиональных сообществ и принятия общего решения, которое всех удовлетворит, одну или несколько моделей могут ввести с 1 сентября 2026 года.

Об этом рассказала заместитель министра образования и науки Надежда Кузьмичева во время брифинга 23 декабря, передает УНН.

Какие зарплатные модели рассматривает МОН

По состоянию на декабрь 2025 года Минобразования рассматривает четыре различных блока для пересмотра денежного обеспечения педагогических работников с нового учебного года. Они характеризуются такими ключевыми признаками:

увеличение нагрузки на учителей;

отсутствие большей нагрузки;

пропорциональное повышение дохода для разных категорий педагогов;

непропорциональное повышение с акцентом на молодого учителя.

Четвертая модель предусматривает наличие дополнительного стимула для входа в профессию и оставления на работе молодых учителей. Ведь сегодня, констатировала Кузьмичева, доходы педагогов без стажа находятся на очень низком уровне.

"Повышения, которые анонсированы, 30% и 20% — они не связаны и не привязаны к любой из этих моделей", — подчеркнула спикер. Уже с января 2026 года планируется инициирование диалога по конкретным моделям для выхода на принятие лучшей.

Останутся ли надбавки в учителей

Ранее мы рассказывали, может ли утвержденное повышение зарплаты педагогов, а именно на 30% с 1 января и на 20% с 1 сентября, спровоцировать отмену привычных надбавок. Этим вопросом массово интересовались сотрудники учебных заведений.

В МОН объяснили, что людям в дальнейшем будут начислять обязательную доплату за работу в неблагоприятных условиях, то есть по 2 000 грн ежемесячно. Так же не планируется сокращение количества надбавок, таких как за выслугу лет, престижность труда, классное руководство, проверку тетрадей и пр.

