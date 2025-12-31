Пільги, виплати та нові вимоги для українців 60+ — що зміниться у 2026 році

Чоловік похилого віку у відділенні банку. Фото: УНІАН

У 2026 році пенсійний вік в Україні не зміниться, однак умови виходу на пенсію стануть жорсткішими. Йдеться про страховий стаж — вимоги до нього щороку зростають, тому дедалі більше людей не можуть одразу оформити пенсію. Попри це держава гарантує низку пільг для українців 60+, а на окремих категорій громадян похилого віку очікує підвищення виплат.

Про те, які виплати, пільги та зміни чекають українців 60+ у 2026 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Як зміняться вимоги до стажу у 2026 році

У 2025 році, за даними Пенсійного фонду, в Україні діють такі вимоги страхового стажу:

у 60 років — не менше 32 років страхового стажу;

у 63 роки — щонайменше 22 роки стажу;

у 65 років — мінімум 15 років стажу.

Часто людям не вистачає лише кількох місяців стажу, через що вони змушені працювати довше. З 1 січня 2026 року вимоги зростуть:

для виходу на пенсію у 60 років потрібно вже 33 роки стажу;

у 63 роки — не менше 23 років;

для 65-річних, умови не зміняться — 15 років стажу.

Стаж для виходу на пенсію у 2026 році. Фото: Скриншот/ПФУ

Які пільги матимуть українці 60+ у 2026 році

У 2026 році українці віком старше 60 років зможуть користуватися низкою державних пільг:

Безплатний проїзд

Згідно з постановою Кабміну "Про безплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування", пенсіонери мають право безплатно їздити у громадському транспорті, а також у приміських автобусах та електричках. Пільга не діє в метро та таксі.

Знижка 50% на автострахування

Половину вартості автострахування можуть сплачувати пенсіонери, які мають авто з об’ємом двигуна до 2500 куб. см або електромобіль потужністю до 100 кВт.

Звільнення від земельного податку

Пенсіонери не сплачують земельний податок, якщо площа ділянки не перевищує встановлені норми — для житла, садівництва, дачі, гаража чи особистого селянського господарства. Це дозволяє суттєво зменшити витрати, особливо у приватному секторі.

Безплатна юридична допомога

Пенсіонери можуть отримати безоплатні консультації, допомогу з підготовкою заяв і скарг, а також правовий супровід у спірних питаннях.

Комунальні пільги та субсидії

В Пенсійному фонді України розповіли, що пенсіонери, які проживають в селах та працювали у сфері освіти, медицини або культури, мають право на 100% компенсацію витрат на комунальні послуги — електроенергію, газ, воду та паливо.

Інші пенсіонери можуть оформити житлову субсидію, якщо сума платіжок перевищує обов’язковий платіж. Подати заяву можна через Пенсійний фонд або онлайн на порталі "Дія".

Які доплати отримуватимуть українці 60+ у 2026 році

Окрім стандартної пенсії, громадяни похилого віку можуть отримувати додаткові надбавки та доплати. Зокрема:

Вікові надбавки у 2026 році

На сайті Пенсійного фонду зазначається, що громадянам, яким у 2026 році виповниться 70 років, держава гарантує вікові надбавки:

від 70 до 74 років — 300 грн;

від 75 до 79 років — 456 грн;

від 80 років — 570 грн на місяць.

Важливо, щоб загальний розмір пенсії не перевищував 10 340,35 грн. Після досягнення нового віку доплата не додається, а замінюється більшою.

Доплата на догляд для людей 80+

Згідно зі статтею 5 закону "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю", пенсіонери віком від 80 років можуть отримувати окрему надбавку на догляд, якщо вони живуть самі, потребують постійної допомоги за медичним висновком і не мають працездатних родичів. Розмір виплати у 2025 році становить 944 грн, а з 1 січня 2026 року — 1 038 грн.

Доплати постраждалим від аварії на ЧАЕС

У 2026 році продовжать виплати пенсіонерам, які проживали або працювали в зонах відселення після аварії на Чорнобильській АЕС. Відповідно до Держбюджету, розмір доплати з 1 січня становитиме 2 595 грн на місяць.

Її отримають лише ті, хто мав там проживання або роботу до 26 квітня 1986 року або до 1 січня 1993 року та має офіційний статус постраждалого. Тим, хто виїхав і повернувся пізніше або оселився там після аварії, виплата не надається.

Доплати для "Почесних донорів"

Окрему доплату отримують пенсіонери, які безплатно здали 40 максимально дозволених доз крові, або 60 доз плазми. За даними Пенсійного фонду, розмір надбавки становить 10% від прожиткового мінімуму. У 2026 році цей показник підвищать до 3 209 грн, а отже доплата становитиме майже 321 гривню.

