Пенсійні виплати в Італії — коли призначають та скільки платять

В Італії модель пенсійної системи залежить від того, коли людина почала працювати. Завдяки цьому середня пенсія в країні досягає майже 2 тисяч євро, проте спостерігається суттєва відмінність між виплатами чоловіків та жінок.

Про те, як працює пенсійна система в Італії та які виплати отримують громадяни похилого віку у цій країні, пише видання Elsa.

Пенсійний вік та умови виходу на заслужений відпочинок в Італії

В Італії пенсійний вік переглядають кожні два роки, щоб враховувати зростання тривалості життя населення. Для отримання пенсії необхідно відповідати двом умовам: мати певний вік і достатній страховий стаж. Система поєднує змішану та накопичувальну моделі та дозволяє оформити дострокову пенсію.

Змішана пенсійна система

Ця система застосовується до тих, хто розпочав сплачувати внески на пенсійне забезпечення після 1996 року. Вона поєднує стару класичну пенсію з сучасною системою внесків і передбачає два варіанти виходу на пенсію:

Стандартний вихід — у 67 років при мінімум 20 роках страхового стажу. Достроковий вихід — незалежно від віку, якщо накопичено достатній стаж: 41 рік і 10 місяців для жінок та 42 роки й 10 місяців для чоловіків. Цим варіантом часто користуються ті, хто почав працювати ще у молодому віці.

Накопичувальна пенсійна система

Для тих, хто розпочав трудову діяльність після 1995 року, застосовується виключно система внесків. Розмір пенсії залежить від суми сплачених внесків протягом усього трудового життя.

Після завершення кар’єри внески множаться на коефіцієнт, який залежить від віку виходу на пенсію: чим пізніше людина виходить на пенсію, тим більші виплати. Зазвичай пенсія за цією моделлю становить 50–60% від попередньої зарплати.

Накопичувальна система також передбачає кілька варіантів виходу на пенсію:

стандартний вихід за віком, при умові, що пенсія перевищує рівень соціальної допомоги (потрібно мати понад 100 тисяч євро внесків);

окреме "пенсійне вікно" для тих, хто у 64 роки має мінімум 20 років стажу та понад 400 тисяч євро внесків;

якщо не відповідаєте цим критеріям, право на пенсію настає лише у 71 рік при мінімум п’яти роках внесків.

Середній розмір пенсії в Італії

За даними FiscoeTasse, у 2024 році середня пенсія в Італії становила 1 861 євро брутто (приблизно 92 491 грн за нинішнім курсом). Чоловіки отримували в середньому 2 142,6 євро (106 486 грн), що на 34% більше, ніж пенсії жінок (1 594,82 євро/79 262 грн). Експерти пояснюють різницю у виплатах різним стажем, зарплатами та перервами у кар’єрі.

