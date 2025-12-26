Додаткові гроші для українців 60+ — у кого виплати зростуть більш ніж на 1000 грн у 2026

Пенсії в Україні — хто та які доплати отримуватиме у 2026 році
Громадяни похилого віку в Україні мають право не лише на пенсію, а й на щомісячні доплати від держави. Їхній розмір залежить від віку, доходу та соціального статусу людини.
Про те, хто отримуватиме додаткові гроші у 2026 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.
Кому автоматично підвищать виплати у 2026 році
В Пенсійному фонді пояснюють, що громадяни, яким у 2026 році виповниться 70 років, автоматично отримають вікові доплати до пенсії. Звертатися для їх оформлення не потрібно — виплата нараховується самостійно. Розмір доплати залежить від віку:
- 70–74 роки — 300 грн;
- 75–79 років — 456 грн;
- 80 років і більше — 570 грн на місяць.
При цьому є одна важлива умова: загальний розмір пенсійних виплат не має перевищувати 10 340,35 грн на місяць.
Варто також розуміти, що при переході людини з однієї вікової категорії до іншої, сума доплати просто збільшується — попередні надбавки не додаються. Інакше кажучи, при досягненні 75 років виплата пенсіонера зросте на 156 грн, адже на 300 грн людині додали у 70-річному віці.
Допомога на догляд для пенсіонерів 80+
Відповідно до статті 5 закону "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю", окрему виплату можуть отримати пенсіонери старші 80 років, які:
- проживають самі;
- отримують пенсію за віком;
- потребують постійного догляду;
- мають медичний висновок лікарсько-консультативної комісії;
- не мають працездатних родичів, які зобов’язані їх утримувати.
Розмір допомоги становить 40% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. У 2025 році — це 944 грн, але з 1 січня 2026 року сума зросте до 1 038 грн, оскільки прожитковий мінімум підвищать.
Хто ще отримуватиме доплати у 2026 році
Підвищені пенсійні виплати також передбачені для окремих категорій громадян. Зокрема, учасники бойових дій та інші постраждалі від війни отримують доплату згідно із законом про соціальний захист ветеранів.
В Пенсійному фонді України нагадують, що розмір надбавки становить 25% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, що у 2025 році — 590 грн на місяць. Однак з 1 січня 2026 року сума зросте до 648 грн. Отримувати цю доплату можуть:
- учасники бойових дій;
- члени сімей загиблих військових;
- особи з інвалідністю внаслідок війни;
- постраждалі учасники Революції Гідності.
Для оформлення виплати потрібно звернутися до Пенсійного фонду, подати заяву та документи, що підтверджують статус.
Раніше ми писали, що в Україні розмір пенсії визначається кількістю років офіційної роботи та сумою сплачених внесків. Якщо стажу недостатньо, пенсію за віком не призначають — людина може отримувати лише соціальні виплати від держави.
Також ми розповідали, що крім державної пенсії, українці мають можливість самі відкладати гроші на майбутнє. В Україні працює низка недержавних пенсійних фондів, які дають змогу отримувати додатковий дохід після завершення трудової діяльності.
Читайте Новини.LIVE!