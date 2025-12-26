Додаткові гроші для українців 60+ — у кого виплати зростуть більш ніж на 1000 грн у 2026

Жінка похилого віку отримує гроші. Фото: УНІАН

Громадяни похилого віку в Україні мають право не лише на пенсію, а й на щомісячні доплати від держави. Їхній розмір залежить від віку, доходу та соціального статусу людини.

Про те, хто отримуватиме додаткові гроші у 2026 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Кому автоматично підвищать виплати у 2026 році

В Пенсійному фонді пояснюють, що громадяни, яким у 2026 році виповниться 70 років, автоматично отримають вікові доплати до пенсії. Звертатися для їх оформлення не потрібно — виплата нараховується самостійно. Розмір доплати залежить від віку:

70–74 роки — 300 грн;

75–79 років — 456 грн;

80 років і більше — 570 грн на місяць.

При цьому є одна важлива умова: загальний розмір пенсійних виплат не має перевищувати 10 340,35 грн на місяць.

Варто також розуміти, що при переході людини з однієї вікової категорії до іншої, сума доплати просто збільшується — попередні надбавки не додаються. Інакше кажучи, при досягненні 75 років виплата пенсіонера зросте на 156 грн, адже на 300 грн людині додали у 70-річному віці.

Допомога на догляд для пенсіонерів 80+

Відповідно до статті 5 закону "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю", окрему виплату можуть отримати пенсіонери старші 80 років, які:

проживають самі;

отримують пенсію за віком;

потребують постійного догляду;

мають медичний висновок лікарсько-консультативної комісії;

не мають працездатних родичів, які зобов’язані їх утримувати.

Розмір допомоги становить 40% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. У 2025 році — це 944 грн, але з 1 січня 2026 року сума зросте до 1 038 грн, оскільки прожитковий мінімум підвищать.

Хто ще отримуватиме доплати у 2026 році

Підвищені пенсійні виплати також передбачені для окремих категорій громадян. Зокрема, учасники бойових дій та інші постраждалі від війни отримують доплату згідно із законом про соціальний захист ветеранів.

В Пенсійному фонді України нагадують, що розмір надбавки становить 25% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, що у 2025 році — 590 грн на місяць. Однак з 1 січня 2026 року сума зросте до 648 грн. Отримувати цю доплату можуть:

учасники бойових дій;

члени сімей загиблих військових;

особи з інвалідністю внаслідок війни;

постраждалі учасники Революції Гідності.

Для оформлення виплати потрібно звернутися до Пенсійного фонду, подати заяву та документи, що підтверджують статус.

Раніше ми писали, що в Україні розмір пенсії визначається кількістю років офіційної роботи та сумою сплачених внесків. Якщо стажу недостатньо, пенсію за віком не призначають — людина може отримувати лише соціальні виплати від держави.

Також ми розповідали, що крім державної пенсії, українці мають можливість самі відкладати гроші на майбутнє. В Україні працює низка недержавних пенсійних фондів, які дають змогу отримувати додатковий дохід після завершення трудової діяльності.