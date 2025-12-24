Пенсії в Україні — хто отримуватиме найменші виплати та якою буде сума з 1 січня 2026

Найменші пенсії у 2026 році — сума та хто отримуватиме
Розмір пенсії в Україні залежить від страхового стажу та внесків, які людина сплачувала під час роботи. Якщо необхідного стажу не вистачає, оформити пенсію за віком неможливо — у такому разі держава надає лише соціальну допомогу.
Про те, хто отримуватиме найменші пенсійні виплати у 2026 році та яким буде їх розмір, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.
Хто може вийти на пенсію у 2026 році
На сайті Пенсійного фонду України зазначається, що для оформлення пенсію, потрібно досягти потрібного віку та мати відповідний страховий стаж. У 2026 році діятимуть такі вимоги:
- у 60 років — за наявності не менше 33 років страхового стажу;
- у 63 роки — за стажу від 23 років;
- у 65 років — за умови щонайменше 15 років стажу.
Якщо стажу недостатньо, людині можуть призначити тимчасову державну соціальну допомогу.
Яким буде розмір мінімальної виплати у 2026 році
У Департаменті соціальної політики Черкаської міської ради пояснили, що сума допомоги визначається як різниця між прожитковим мінімумом для осіб, які втратили працездатність (у 2026 році — 2 595 грн), та середнім доходом сім’ї на одну особу за останні шість місяців.
При цьому виплата не може перевищувати прожитковий мінімум для працездатних осіб, що з 1 січня 2026 року становитиме 3 328 грн.
Кому можуть відмовити у виплатах
Державну соціальну допомогу призначають не всім. У її наданні відмовляють, якщо:
- середній дохід сім’ї на одну особу перевищує прожитковий мінімум для непрацездатних;
- заявник уже отримує пенсію, соціальну допомогу, працює або має інші джерела доходу;
- хтось із членів сім’ї протягом року здійснив покупку або оплатив послуги на суму понад 50 тис. грн;
- під час перевірки виявили незадекларовані доходи (оренда житла, неофіційна робота, доходи від утримання тварин тощо);
- у власності заявника чи його родини є додаткове житло понад норму або більше ніж один автомобіль чи інший транспорт.
Соціальну пенсію за віком без трудового стажу переглядають кожні шість місяців — з урахуванням змін у доходах і майновому стані родини.
Раніше ми писали, що з початком нового бюджетного року держава ретельніше перевірятиме соціальні виплати. Тому вже з січня деяким пенсіонерам можуть зменшити або призупинити фінансову підтримку.
Також ми розповідали, що люди з інвалідністю I групи мають важкі проблеми зі здоров’ям і часто потребують постійного догляду. У 2026 році для них передбачені державні виплати та пільги.
Читайте Новини.LIVE!