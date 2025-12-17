У 2026 році частині пенсіонерів зменшать виплати — кого стосується

Жінка дістає гроші з гаманця. Фото: Новини.LIVE

З наближенням нового фінансового року в Україні посилюється контроль за нарахуванням соціальної допомоги. Через це вже з січня частині пенсіонерів можуть зменшити або тимчасово припинити нарахування окремих виплат.

Про те, чому виплати деяких пенсіонерів можуть зменшитись з 1 січня 2026 року, зазначається у Державному бюджеті на 2026 рік.

Кому можуть зменшити пенсію у 2026 році

Разом із новим бюджетним періодом починають діяти оновлені правила перевірки соціальних виплат. Хоча для більшості пенсіонерів передбачене планове підвищення пенсій, для окремих категорій громадян суми навпаки можуть зменшитись.

Варто зазначити, що мова не йде про масове скорочення пенсій. Зміни стосуються лише доплат і надбавок для:

пенсіонерів, які офіційно працюють;

внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

Коли можуть призупинити виплати ВПО

Пенсійний фонд постійно перевіряє пенсійні виплати внутрішньо переміщеним особам. Це потрібно, щоб підтвердити фактичне місце проживання та чинний статус ВПО.

Виплати можуть призупинити, якщо не підтверджено, де саме проживає пенсіонер, або якщо зафіксовано його повернення до місця постійної реєстрації. У таких випадках нарахування можуть зупинити з 1 січня.

Щоб відновити виплати, необхідно пройти фізичну ідентифікацію — у відділенні Ощадбанку, Пенсійного фонду або через відеоідентифікацію.

Чому працюючим пенсіонерам зменшують доплати

Пенсіонери, які мають офіційний дохід, не мають права на деякі надбавки, передбачені для непрацюючих. Йдеться, зокрема, про доплати за понаднормовий стаж або виплати, пов’язані з доглядом.

Пенсійний фонд щороку звіряє дані з податковими та страховими реєстрами. Якщо підтверджується факт офіційної роботи, відповідні доплати можуть бути скасовані або зменшені з початку року. Основна пенсія при цьому не змінюється.

Раніше ми писали, що для виходу на пенсію в Україні потрібно мати достатній страховий стаж. Якщо потрібних років не вистачає, пенсію не призначають — людина може розраховувати лише на соціальну підтримку від держави.

Також ми розповідали, що пенсіонерам варто поспішити з обов’язковою щорічною ідентифікацією. На це залишилося близько двох тижнів. Ті, хто не підтвердить дані до 31 грудня, ризикують втратити пенсійні виплати.