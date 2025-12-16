Відео
Головна Економіка Перевірка пенсіонерів — хто може залишитись без виплат з 1 січня

Перевірка пенсіонерів — хто може залишитись без виплат з 1 січня

Ua ru
Дата публікації: 16 грудня 2025 05:57
Пенсії в Україні — кому можуть припинити виплати з 1 січня 2026 року
Пенсіонерка заповнює документи. Фото: УНІАН

До завершення обов’язкової щорічної ідентифікації пенсіонерів залишилось зовсім мало часу — лише два тижні. Громадяни, які не пройдуть перевірку до 31 грудня, можуть зіткнутися з припиненням виплати пенсії з 1 січня.

Про те, кому з громадян похилого віку потрібно встигнути пройти ідентифікацію до кінця року, зазначається у Порядку здійснення пенсійних та страхових виплат.

Кому необхідно пройти перевірку особи

Ідентифікацію мають пройти громадяни України, які отримують пенсію та належать до таких категорій:

  • тимчасово перебувають за кордоном;
  • мають статус внутрішньо переміщених осіб (ВПО);
  • проживають на територіях, що є тимчасово окупованими;
  • виїхали з окупованих регіонів і проживають на підконтрольній Україні території.

Згідно з пунктом 6 Порядку здійснення пенсійних та страхових виплат цього документа, пенсіонери з перелічених категорій зобов’язані щороку, не пізніше 31 грудня, проходити фізичну ідентифікацію. 

Спосіб отримання пенсії: через банк або пошту — на це не впливає. Проходження процедури є обов’язковою умовою для безперервного нарахування виплат.

Як пройти ідентифікацію українцям

Якщо пенсіонер не має можливості з’явитися особисто, закон передбачає дистанційні варіанти ідентифікації:

  • Ідентифікація через "Дія.Підпис" (Дія ID)

Процедуру можна пройти в особистому кабінеті на сайті Пенсійного фонду за допомогою кваліфікованого електронного підпису.

  • Відеоідентифікація

Перевірка проводиться під час відеодзвінка з працівником Пенсійного фонду України. Під час сеансу потрібно показати документ, що посвідчує особу. Запис на відеоідентифікацію доступний через електронний портал ПФУ або контакт-центр.

  • Для пенсіонерів, які перебувають за кордоном

Громадяни можуть звернутися до українського консульства або посольства та отримати офіційний документ, що підтверджує особу. Разом із заявою про продовження виплати пенсії цей документ можна:

  1. Надіслати до Пенсійного фонду поштою рекомендованим листом.
  2. Подати в електронному вигляді — завантажити сканкопію та підписати заяву КЕП.

Коли пенсію можуть зупинити та як її відновити

Пенсійний фонд має законні підстави тимчасово припинити виплату пенсії, якщо особа, яка зобов’язана проходити щорічну ідентифікацію, не виконала цю вимогу у встановлений термін.

Відновлення виплат здійснюється після фактичного проходження ідентифікації відповідно до статті 49 Закону №1058. Після поновлення людині виплачують усі гроші за період призупинення, а також поточну пенсію.

Раніше ми писали, що в Україні ліквідатори аварії на ЧАЕС мають право на більші пенсійні виплати. Сума залежить від їхньої категорії та стану здоров’я.

Також ми розповідали, що у 2026 році пенсійний вік не зміниться, але для виходу на пенсію знадобиться більше страхового стажу. Щороку вимоги зростають на один рік, тому оформити пенсію стає складніше.

Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
