Пенсії в Україні — які суми отримають чорнобильці в грудні 2025

В Україні громадяни, які брали участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, мають право на підвищені пенсії. Розмір виплат залежить від категорії отримувача та його стану здоров’я.

Про те, які пенсії гарантують українцям, що постраждали від Чорнобильської катастрофи, у грудні 2025 року, зазначається на сайті Пенсійного фонду України.

Як визначають розмір пенсії чорнобильців

Люди, які працювали або проживали у зонах з радіоактивним забрудненням, можуть виходити на пенсію на 1–13 років раніше. Страховий стаж для таких пенсій скорочується, але не менше ніж до 15 років.

Для учасників ліквідації аварії, які мають інвалідність, пов’язану з Чорнобилем, пенсія розраховується як:

компенсація фактичного заробітку, під час роботи у зоні відчуження у 1986–1990 роках;

або на підставі п’ятикратної мінімальної зарплати.

Які мінімальні виплати отримують чорнобильці у 2025 році

Держава надає підвищений розмір виплат для людей, які брали участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Сума визначається за таким принципом:

I група інвалідності — 100% середньої зарплати в Україні за минулий рік;

II група — 80% середньої зарплати;

III група — 60% середньої зарплати.

При цьому встановлено й мінімальні суми, які гарантовано отримують учасники ліквідації. У грудні 2025 року суми такі:

I група — 17 486,60 грн;

II група — 13 989,28 грн;

III група — 10 491,96 грн.

Якщо учасник ліквідації помирає, непрацездатні члени його родини можуть оформити пенсію по втраті годувальника. Вона визначається за заробітком померлого у зоні відчуження або за п’ятикратною мінімальною зарплатою.

Раніше ми писали, що в Україні I група інвалідності надається людям із серйозними хворобами. Вони отримують пенсію та посилену державну допомогу.

Також ми розповідали, що деякі пенсіонери можуть також отримувати додаткові виплати, які залежать від прожиткового мінімуму. З 1 січня 2026 року ці доплати стануть більшими.