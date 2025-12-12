Видео
Главная Экономика Пенсии чернобыльцев в декабре — каких выплат ожидать украинцам

Пенсии чернобыльцев в декабре — каких выплат ожидать украинцам

Дата публикации 12 декабря 2025 05:45
Пенсии в Украине — какие суммы получат чернобыльцы в декабре 2025
Женщина получает пенсию. Фото: УНИАН

В Украине граждане, которые принимали участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, имеют право на повышенные пенсии. Размер выплат зависит от категории получателя и его состояния здоровья.

О том, какие пенсии гарантируют украинцам, пострадавшим от Чернобыльской катастрофы, в декабре 2025 года, отмечается на сайте Пенсионного фонда Украины.

Как определяют размер пенсии чернобыльцев

Люди, которые работали или проживали в зонах с радиоактивным загрязнением, могут выходить на пенсию на 1-13 лет раньше. Страховой стаж для таких пенсий сокращается, но не менее чем до 15 лет.

Для участников ликвидации аварии, имеющих инвалидность, связанную с Чернобылем, пенсия рассчитывается как:

  • компенсация фактического заработка, во время работы в зоне отчуждения в 1986-1990 годах;
  • или на основании пятикратной минимальной зарплаты.

Какие минимальные выплаты получают чернобыльцы в 2025 году

Государство предоставляет повышенный размер выплат для людей, которые принимали участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Сумма определяется по такому принципу:

  • I группа инвалидности — 100% средней зарплаты в Украине за прошлый год;
  • II группа — 80% средней зарплаты;
  • III группа — 60% средней зарплаты.

При этом установлены и минимальные суммы, которые гарантированно получают участники ликвидации. В декабре 2025 года суммы следующие:

  • I группа — 17 486,60 грн;
  • II группа — 13 989,28 грн;
  • III группа — 10 491,96 грн.

Если участник ликвидации умирает, нетрудоспособные члены его семьи могут оформить пенсию по потере кормильца. Она определяется по заработку умершего в зоне отчуждения или по пятикратной минимальной зарплате.

Ранее мы писали, что в Украине I группа инвалидности предоставляется людям с серьезными болезнями. Они получают пенсию и усиленную государственную помощь.

Также мы рассказывали, что некоторые пенсионеры могут также получать дополнительные выплаты, которые зависят от прожиточного минимума. С 1 января 2026 года эти доплаты станут больше.

