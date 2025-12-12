Пенсии в Украине — какие суммы получат чернобыльцы в декабре 2025

Женщина получает пенсию. Фото: УНИАН

В Украине граждане, которые принимали участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, имеют право на повышенные пенсии. Размер выплат зависит от категории получателя и его состояния здоровья.

О том, какие пенсии гарантируют украинцам, пострадавшим от Чернобыльской катастрофы, в декабре 2025 года, отмечается на сайте Пенсионного фонда Украины.

Как определяют размер пенсии чернобыльцев

Люди, которые работали или проживали в зонах с радиоактивным загрязнением, могут выходить на пенсию на 1-13 лет раньше. Страховой стаж для таких пенсий сокращается, но не менее чем до 15 лет.

Для участников ликвидации аварии, имеющих инвалидность, связанную с Чернобылем, пенсия рассчитывается как:

компенсация фактического заработка, во время работы в зоне отчуждения в 1986-1990 годах;

или на основании пятикратной минимальной зарплаты.

Какие минимальные выплаты получают чернобыльцы в 2025 году

Государство предоставляет повышенный размер выплат для людей, которые принимали участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Сумма определяется по такому принципу:

I группа инвалидности — 100% средней зарплаты в Украине за прошлый год;

II группа — 80% средней зарплаты;

III группа — 60% средней зарплаты.

При этом установлены и минимальные суммы, которые гарантированно получают участники ликвидации. В декабре 2025 года суммы следующие:

I группа — 17 486,60 грн;

II группа — 13 989,28 грн;

III группа — 10 491,96 грн.

Если участник ликвидации умирает, нетрудоспособные члены его семьи могут оформить пенсию по потере кормильца. Она определяется по заработку умершего в зоне отчуждения или по пятикратной минимальной зарплате.

