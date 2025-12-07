Видео
Главная Экономика Новые требования для украинцев 60+ — что изменится в 2026 году

Новые требования для украинцев 60+ — что изменится в 2026 году

Ua ru
Дата публикации 7 декабря 2025 05:45
Пенсии в Украине — какие изменения ждут украинцев 60+ в 2026 году
Женщина выходит из Пенсионного фонда. Фото: УНИАН

В 2026 году украинцы смогут выходить на пенсию в таком же возрасте, что и сейчас, однако требования к страховому стажу вырастут. Ежегодно к необходимому стажу добавляется один год, поэтому "добраться" до пенсии становится все труднее.

О том, к каким изменениям нужно готовиться украинцам 60+ в 2026 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Читайте также:

Какие правила выхода на пенсию в 2025 году

На сайте Пенсионного фонда отмечается, что по состоянию на 2025 год, чтобы оформить пенсию в 60 лет, нужно иметь не менее 32 лет страхового стажа. Если стажа всего 22 года, пенсию назначат в 63 года, а минимум в 15 лет позволяет оформить ее в 65 лет. При этом многим людям не хватает нескольких месяцев стажа, поэтому они вынуждены работать дольше.

Что изменится в 2026-м и в последующие годы

С 1 января 2026 года требования к страховому стажу возрастут:

  • для выхода в 60 лет нужно будет уже 33 года стажа;
  • для выхода в 63 — понадобится минимум 23 года;
  • для 65 лет показатель останется неизменным — 15 лет.

То есть в 2026-м 32 года стажа уже не позволят уйти на пенсию в 60. Закон предусматривает дальнейшее ежегодное увеличение стажа:

Год/возраст 60 лет 63 года 65 лет
2025 год не менее 32 лет от 22 до 32 лет от 15 до 22 лет
2026 год не менее 33 лет от 23 до 33 лет от 15 до 23 лет
2027 год не менее 34 лет от 24 до 34 лет от 15 до 24 лет
2028 год не менее 35 лет от 25 до 35 лет от 15 до 25 лет

Кто сможет выйти на пенсию раньше

В Старосинявском поселковом совете напомнили, что право на досрочную пенсию сохраняется для нескольких категорий граждан. Лица с гипофизарным нанизмом могут выходить на пенсию раньше:

  • мужчины в 45 лет при наличии 20 лет стажа;
  • женщины в 40 — при наличии 15 лет стажа.

Ранее оформить выплаты могут и незрячие люди и лица с инвалидностью I группы с детства: для мужчин это возможно с 50 лет и 15 лет стажа, для женщин — с 40 лет и 10 лет.

Женщины, которые родили и воспитали пятерых и более детей или имеют детей с инвалидностью или орфанными болезнями, имеют право на пенсию в 50 лет при условии наличия 15 лет стажа.

Жены или мужья участников боевых действий, которые не вступили в новый брак, могут выходить на пенсию: мужчины с 55 лет и 25 годами стажа, женщины — с 50 лет и 20 годами. Такие же условия действуют для родителей погибших УБД.

Кроме того, досрочную пенсию могут получить работники, которых сократили менее чем за полтора года до достижения пенсионного возраста, если центр занятости не смог подобрать им работу.

Ранее мы писали, что в Украине социальную пенсию дают людям, которые достигли пенсионного возраста, но не имеют минимального страхового стажа. Это фактически финансовая поддержка для тех, кто уже может выходить на пенсию, но не имеет права на обычную выплату.

Также мы рассказывали, что некоторые граждане могут сами выбрать, какую пенсию оформить — по возрасту или по инвалидности. Однако получать две одновременно запрещено, поэтому нужно внимательно оценить, какой вариант выгоднее.

Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
