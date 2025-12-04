Надбавки и доплаты для украинцев 60+ — на сколько увеличатся суммы с 1 января 2026

Женщина считает сумму выплаты для пенсионерки. Фото: УНИАН

3 декабря Верховная Рада проголосовала за Госбюджет на 2026 год. Документ предусматривает повышение социальных стандартов, что повлияет на выплаты многих украинцев. Например, доплаты пенсионерам, которые зависят от размера прожиточного минимума, с 1 января 2026 года будут увеличены.

О том, какие надбавки для пенсионеров будут увеличены с 1 января 2026 года, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Доплаты для "Почетных доноров"

Гражданам пожилого возраста, которым присвоено звание "Почетный донор Украины", предоставляется ежемесячная надбавка в размере 10% от прожиточного минимума.

В 2025 году прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность, составляет 2 920 грн, поэтому доноры получают дополнительно 292 грн к пенсии. Однако в 2026 году этот показатель составит 3 209 грн, а значит доплата увеличится почти до 321 грн.

Такую выплату могут получить те, кто бесплатно сдал кровь в количестве, эквивалентном 40 максимально разрешенным дозам, или плазму — 60 доз. Выплата осуществляется после предоставления соответствующих документов о звании в Пенсионный фонд.

Поддержка для одиноких пенсионеров старше 80 лет

Пожилые граждане старше 80 лет, которые живут самостоятельно и нуждаются в постоянной помощи, могут получать дополнительную надбавку в размере 40% от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, что в 2025 году составляет 944 грн.

Однако в 2026 году размер прожиточного минимума повысят до 2 595 грн, а соответственно возрастет и сумма доплаты. С 1 января она составит — 1 038 грн. Для получения этой выплаты необходимо:

иметь возраст от 80 лет;

получать пенсию по возрасту;

проживать без родственников или опекунов;

иметь медицинское заключение о необходимости постоянного ухода.

Если пенсионер получает пенсию по инвалидности, эта надбавка не предусмотрена.

Доплата для пенсионеров, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС

Пенсионеры, имеющие статус пострадавших от Чернобыльской катастрофы или проживавшие в зонах отселения с 26 апреля 1986 года по 1 января 1993 года, могут получать ежемесячную доплату.

Размер выплаты равен прожиточному минимуму для нетрудоспособных лиц, который в 2025 году составляет 2 361 грн. Однако с 1 января следующего года сумма увеличится до 2 595 грн в месяц.

Надбавку могут получить только те пенсионеры, которые имеют официальные документы, подтверждающие их статус пострадавших или факт проживания в указанных зонах в определенный период.

Какие доплаты для пенсионеров не изменятся в 2026 году

Пенсионеры, которые самостоятельно ухаживают за несовершеннолетними детьми, имеют право на ежемесячную доплату в размере 150 грн за каждого ребенка. Такая выплата доступна для:

лиц, получающих пенсию по возрасту, по инвалидности или за выслугу лет;

неработающих граждан, не занимающихся предпринимательской деятельностью.

Эти доплаты предоставляются до достижения ребенком 18 лет. Если пенсионер находит работу или становится предпринимателем, он должен уведомить Пенсионный фонд, после чего выплата прекращается.

Никаких изменений для возрастных доплат также не запланировано, а потому дополнительные средства получат пенсионеры, которым в 2026 году исполнится 70, 75 или 80 лет. Важно, чтобы размер их пенсии не превышал 10 340,35 грн. Размер надбавки зависит от возраста:

70-74 года — до 300 грн в месяц;

75-79 лет — до 456 грн в месяц;

80 лет и более — до 570 грн в месяц.

Доплаты начисляются автоматически тем, кто соответствует требованиям по возрасту и размеру пенсии.

