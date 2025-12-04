Надбавки та доплати для українців 60+ — на скільки збільшаться суми з 1 січня 2026

Жінка рахує суму виплати для пенсіонерки. Фото: УНІАН

3 грудня Верховна Рада проголосувала за Держбюджет на 2026 рік. Документ передбачає підвищення соціальних стандартів, що вплине на виплати багатьох українців. Наприклад, доплати пенсіонерам, які залежать від розміру прожиткового мінімуму, з 1 січня 2026 року буде збільшено.

Про те, які надбавки для пенсіонерів буде збільшено з 1 січня 2026 року, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Доплати для "Почесних донорів"

Громадянам похилого віку, яким надано звання "Почесний донор України", надається щомісячна надбавка в розмірі 10% від прожиткового мінімуму.

У 2025 році прожитковий мінімум для осіб, що втратили працездатність, становить 2 920 грн, тож донори отримують додатково 292 грн до пенсії. Однак у 2026 році цей показник становитиме 3 209 грн, а отже доплата збільшиться майже до 321 грн.

Таку виплату можуть отримати ті, хто безоплатно здав кров у кількості, що еквівалентна 40 максимально дозволеним дозам, або плазму — 60 доз. Виплата здійснюється після надання відповідних документів про звання до Пенсійного фонду.

Підтримка для самотніх пенсіонерів старше 80 років

Громадяни похилого віку, старші за 80 років, які живуть самостійно та потребують постійної допомоги, можуть отримувати додаткову надбавку в розмірі 40% від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, що у 2025 році становить 944 грн.

Однак у 2026 році розмір прожиткового мінімуму підвищать до 2 595 грн, а відповідно зросте і сума доплати. З 1 січня вона становитиме — 1 038 грн. Для отримання цієї виплати необхідно:

мати вік від 80 років;

отримувати пенсію за віком;

проживати без родичів чи опікунів;

мати медичний висновок про необхідність постійного догляду.

Якщо пенсіонер отримує пенсію через інвалідність, ця надбавка не передбачена.

Доплата для пенсіонерів, які постраждали від аварії на Чорнобильській АЕС

Пенсіонери, що мають статус постраждалих від Чорнобильської катастрофи або проживали в зонах відселення з 26 квітня 1986 року по 1 січня 1993 року, можуть отримувати щомісячну доплату.

Розмір виплати дорівнює прожитковому мінімуму для непрацездатних осіб, який у 2025 році складає 2 361 грн. Однак з 1 січня наступного року сума збільшиться до 2 595 грн на місяць.

Надбавку можуть отримати лише ті пенсіонери, які мають офіційні документи, що підтверджують їхній статус постраждалих чи факт проживання у зазначених зонах у визначений період.

Які доплати для пенсіонерів не зміняться у 2026 році

Пенсіонери, що самостійно доглядають за неповнолітніми дітьми, мають право на щомісячну доплату у розмірі 150 грн за кожну дитину. Така виплата доступна для:

осіб, які отримують пенсію за віком, через інвалідність або за вислугу років;

непрацюючих громадян, що не займаються підприємницькою діяльністю.

Ці доплати надаються до досягнення дитиною 18 років. Якщо пенсіонер знаходить роботу або стає підприємцем, він повинен повідомити Пенсійний фонд, після чого виплата припиняється.

Жодних змін для вікових доплат також не заплановано, а тому додаткові кошти отримають пенсіонери, яким у 2026 році виповниться 70, 75 або 80 років. Важливо, щоб розмір їхньої пенсії не перевищував 10 340,35 грн. Розмір надбавки залежить від віку:

70-74 роки — до 300 грн на місяць;

75-79 років — до 456 грн на місяць;

80 років і більше — до 570 грн на місяць.

Доплати нараховуються автоматично тим, хто відповідає вимогам за віком і розміром пенсії.

