Додаткові гроші для українців 60+ в грудні — на які суми очікувати пенсіонерам

В грудні українців 60+ очікує низка нововведень, про які не всі знають. Тож варто розібратись, які доплати можуть отримати пенсіонери наприкінці цього року та що для цього потрібно.

Про те, які доплати та надбавки зможуть отримати українці 60+ в грудні 2025 року, розповів юрист Михайло Вулах.

Кому почнуть доплачувати за вік у грудні

У грудні пенсію підвищать тим, хто саме цього місяця досягне відповідного віку:

70 років — +300 грн;

75 років — +456 грн;

80 років — +570 грн.

Ці доплати призначають автоматично — у місяць, коли у вас день народження. Однак є один важливий момент — тим, хто вже отримував надбавку за один вік і переходить в наступну категорію, доплатять тільки різницю. Наприклад, при переході з 70 на 75 років — розмір надбавки не 456 грн, а лише 156 грн.

На які одноразові виплати можуть очікувати українці 60+ у грудні

Програма виплат у розмірі 1000 грн діє й цього року, але отримають її лише ті, хто подасть заяву до 24 грудня. Торік про цю виплату говорили як "для всіх", але фактично гроші отримали лише 14 млн із 30 млн громадян — багато людей не знали або не встигли подати документи.

Цього разу часу ще менше — трохи більше ніж місяць. У бюджеті закладено виплату приблизно для 10 млн людей, тому фактично розраховують, що частина громадян не подасть заяву.

Ще одна сезонна виплата — 6 500 грн. Пенсіонери можуть отримати її лише в тому разі, якщо мають офіційний статус самотнього пенсіонера, який потребує догляду.

Це не пільга, яку дають автоматично — статус потрібно оформити. Після цього можна отримувати щомісячну допомогу — 40% прожиткового мінімуму (944 грн у 2025 році або 1 038 грн із 1 січня 2026 року — якщо ухвалять бюджет). Також у грудні передбачена одноразова виплата 6 500 грн в рамках програми "Зимова підтримка".

Хто вважається самотнім та може отримати 6 500 грн в грудні

Не обов’язково людина без дітей вважаться самотньою. Це стосується й тих, хто не отримує допомоги від дітей або родичів. Щоб отримати статус самотньої людини, яка потребує постійного догляду потрібно підготувати такі документи:

ІПН;

паспорт;

пенсійне посвідчення;

довідка про склад сім’ї;

акт соціального інспектора, який підтвердить потребу в догляді.

Соціальний працівник обов’язково приходить додому й оцінює умови проживання. Оформлення, як правило, займає 10–20 днів, тому важливо не затягувати. Виплату у 6 500 грн дадуть лише тим, хто встигне отримати статус до 24 грудня.

