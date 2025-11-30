Пенсійні виплати за пів року — хто може одразу отримати всю суму у 2025

Людина тримає гроші. Фото: Unsplash

Деякі українські пенсіонери можуть отримати одразу шість виплат. Однак, щоб отримати гроші, людина має виконати одну важливу умову.

Про те, хто може одразу отримати пенсійні виплати за пів року, зазначається у законі України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Хто може отримати одразу шість пенсій

В Україні діє норма, яка дозволяє пенсіонерам одноразово отримати шість місячних пенсій, якщо вони залишають країну на постійне проживання.

Після переїзду за кордон українські пенсії виплачуються тільки у випадках, коли це дозволено міжнародними угодами. Однак перед припиненням нарахувань держава дає змогу отримати одразу суму за шість місяців.

Як оформити виплату

Щоб отримати пенсію наперед, потрібно звернутися до територіального підрозділу Пенсійного фонду та подати заяву. До неї необхідно додати:

Довідку про зняття з реєстрації місця проживання в Україні. Закордонний паспорт із відміткою про постійне проживання за межами України або інший документ, що посвідчує особу.

Пенсійний фонд перераховує кошти на банківський рахунок пенсіонера приблизно через місяць після того, як його зняли з обліку за місцем проживання.

Що буде з пенсіями для тих, хто за кордоном тимчасово

Пенсіонери, які виїхали з України тимчасово, зокрема через війну, продовжують отримувати українські пенсії. Єдина вимога — проходити щорічну ідентифікацію. Зробити це можна онлайн через вебпортал Пенсійного фонду, записавшись на відеозустріч.

Також це можна зробити у консульських установах України за кордоном, де видають підтвердження про проходження ідентифікації. Його потрібно надіслати до сервісного центру Пенсійного фонду — поштою або через електронний кабінет.

