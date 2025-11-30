Відео
Головна Економіка Пенсію за 6 місяців можна отримати одразу — що потрібно зробити

Пенсію за 6 місяців можна отримати одразу — що потрібно зробити

Ua ru
Дата публікації: 30 листопада 2025 06:35
Пенсійні виплати за пів року — хто може одразу отримати всю суму у 2025
Людина тримає гроші. Фото: Unsplash

Деякі українські пенсіонери можуть отримати одразу шість виплат. Однак, щоб отримати гроші, людина має виконати одну важливу умову.

Про те, хто може одразу отримати пенсійні виплати за пів року, зазначається у законі України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Хто може отримати одразу шість пенсій

В Україні діє норма, яка дозволяє пенсіонерам одноразово отримати шість місячних пенсій, якщо вони залишають країну на постійне проживання. 

Після переїзду за кордон українські пенсії виплачуються тільки у випадках, коли це дозволено міжнародними угодами. Однак перед припиненням нарахувань держава дає змогу отримати одразу суму за шість місяців.

Як оформити виплату

Щоб отримати пенсію наперед, потрібно звернутися до територіального підрозділу Пенсійного фонду та подати заяву. До неї необхідно додати:

  1. Довідку про зняття з реєстрації місця проживання в Україні.
  2. Закордонний паспорт із відміткою про постійне проживання за межами України або інший документ, що посвідчує особу.

Пенсійний фонд перераховує кошти на банківський рахунок пенсіонера приблизно через місяць після того, як його зняли з обліку за місцем проживання.

Що буде з пенсіями для тих, хто за кордоном тимчасово

Пенсіонери, які виїхали з України тимчасово, зокрема через війну, продовжують отримувати українські пенсії. Єдина вимога — проходити щорічну ідентифікацію. Зробити це можна онлайн через вебпортал Пенсійного фонду, записавшись на відеозустріч.

Також це можна зробити у консульських установах України за кордоном, де видають підтвердження про проходження ідентифікації. Його потрібно надіслати до сервісного центру Пенсійного фонду — поштою або через електронний кабінет.

Раніше ми писали, що в Україні люди, які виходять на пенсію, отримують щомісячні виплати від держави. Їхній розмір залежить від того, скільки років людина офіційно працювала: чим більший трудовий стаж, тим вища пенсія.

Також ми розповідали, що крім основної пенсії, українці похилого віку можуть мати право на додаткові доплати та надбавки. Частину таких виплат нараховують автоматично, а інші можна отримати лише після подання відповідної заяви.

виплати пенсії гроші пенсіонери соцвиплати
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
