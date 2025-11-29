Відео
Головна Економіка Кому доплачують майже 300 грн на пенсії та що для цього потрібно

Кому доплачують майже 300 грн на пенсії та що для цього потрібно

Ua ru
Дата публікації: 29 листопада 2025 06:35
Майже 300 грн доплати до пенсії — хто та як може оформити надбавку
Жінка похилого віку дістає гроші з гаманця. Фото: Новини.LIVE

Окрім основної виплати, українські пенсіонери можуть отримувати різноманітні доплати та надбавки. Деякі з них призначаються автоматично, тоді як інші потрібно оформити, подавши відповідну заяву.

Про те, у кого пенсія може збільшитись майже на 300 грн та що для цього потрібно зробити, пояснили в Пенсійному фонді України.

Читайте також:

Кому на пенсії можуть доплачувати майже 300 грн щомісяця

Громадяни пенсійного віку, які отримали звання Почесного донора України, мають право на щомісячну грошову надбавку. Сума цієї доплати становить 10% від прожиткового мінімуму, встановленого для непрацездатних осіб. На кінець 2025 року цей показник дорівнює 2 920 гривень, тому щомісячна доплата становитиме 292 грн.

У проєкті Державного бюджету на 2026 рік передбачено збільшення прожиткового мінімуму до 3 209 грн. Якщо документ буде ухвалено, розмір надбавки для почесних донорів зросте до 320 грн замість нинішніх 292 грн.

Які документи необхідно подати

Для оформлення щомісячної виплати потрібно звернутися до місцевого підрозділу Пенсійного фонду України й подати такі документи:

  • ідентифікаційний код;
  • заяву на призначення надбавки;
  • паспорт або інший документ, що посвідчує особу;
  • офіційне підтвердження статусу почесного донора України чи колишнього СРСР.

Після подання цих документів Пенсійний фонд призначає надбавку та включає її до щомісячної пенсійної виплати.

Хто може отримати статус почесного донора

Звання "Почесний донор України" надається громадянам, які безоплатно здійснили одну з таких норм донорства:

  • 40 здач цільної крові;
  • 60 донацій плазми методом аферезу;
  • 40 донацій компонентів крові: тромбоцитів, еритроцитів або лейкоцитів — також методом аферезу.

Статус надається після виконання будь-якої з цих умов. При цьому не має значення, коли саме були здійснені донації. Важливо тільки, щоб усі вони були добровільними й безплатними.

Підтвердженням отримання звання є спеціальне посвідчення та нагрудний знак, які видаються донору після ухвалення рішення про присвоєння почесного статусу.

Раніше ми писали, що розмір пенсії в Україні розраховують окремо для кожної людини — він залежить від офіційної зарплати та тривалості стажу. Водночас держава визначає мінімальну суму, нижче якої пенсія бути не може.

Також ми розповідали, що соціальна політика країни спрямована на підтримку людей, які через хвороби, травми чи особливі потреби мають обмеження в повсякденному житті. Громадяни з встановленою інвалідністю також мають право на державну пенсію.

Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
