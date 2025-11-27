І та II група інвалідності — на які виплати очікувати українцям в грудні

Людина тримає гривні. Фото: УНІАН

Соціальна політика України має на меті забезпечити комфортне і повноцінне життя для тих, хто через хвороби, травми або фізичні та психічні особливості стикається з обмеженнями у житті. Окрім того, громадяни, яким встановили інвалідність, мають право отримувати пенсію від держави.

Про те, які виплати отримають люди з I та II групою інвалідності у грудні, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Від чого залежить пенсія по інвалідності

Пенсія по інвалідності призначається тим, хто через проблеми зі здоров’ям повністю або частково втратив здатність до праці. Пенсії надаються за наявності страхового стажу від 1 до 15 років. Тривалість стажу залежить від віку, у якому була встановлена інвалідність.

В Пенсійному фонді України нагадали, що розмір пенсії цивільних громадян залежить від групи:

I група — 100% від пенсії за віком;

II група — 90% від пенсії за віком;

III група — 50% від пенсії за віком.

Пенсія нараховується з дати встановлення інвалідності, якщо заява на її призначення подана протягом трьох місяців після цього. У разі пізнішої подачі, виплата нараховується з моменту звернення. Пенсія виплачується протягом всього терміну встановленої інвалідності.

Цьогоріч влада також ухвалила рішення про виплату одноразової допомоги в 1 000 грн для всіх громадян, включно з людьми з інвалідністю. Заявку на виплату потрібно подати до 24 грудня. Однак ці кошти можна витратити лише на певні товари чи послуги.

За інформацією Міністерства соціальної політики, деякі категорії людей з інвалідністю отримають більшу суму — 6 500 грн. Це стосується дітей з інвалідністю та вихованців прийомних сімей і ДБСТ, а також людей з інвалідністю I групи серед внутрішньо переміщених осіб.

На які виплати очікувати постраждалим від ЧАЕС

Мінімальні пенсії через каліцтва або хвороби, отримані під час Чорнобильської катастрофи, у грудні 2025 року складатимуть:

I група — 9 855,71 грн;

II група — 7 884,57 грн.

Для ліквідаторів аварії на ЧАЕС мінімальна виплата не може бути меншою за:

I група — 100% середньої зарплати за попередній рік (з 01.03.2025 — 17 486,60 грн);

II група — 80% середньої зарплати за попередній рік (з 01.03.2025 — 13 989,28 грн).

Скільки отримають військові з I та II групою інвалідності у грудні

Для військовослужбовців пенсія по інвалідності надається незалежно від страхового стажу, якщо інвалідність виникла під час служби, або протягом трьох місяців після звільнення. Також пенсія може надаватися пізніше трьох місяців, якщо інвалідність пов’язана з хворобами, які з’явилися під час служби.

Розмір виплат залежить від причини інвалідності. Для людей, які втратили працездатність через війну, пенсія встановлюється у підвищеному розмірі:

I група — 100% грошового забезпечення, але не менше 16 847 грн;

II група — 80% грошового забезпечення, мінімум 13 822 грн;

Для інших військових з інвалідністю, не пов’язаною з війною, пенсії становлять 70% грошового забезпечення для I групи та 60% для II групи.

