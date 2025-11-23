Відео
III група інвалідності — які суми отримають українці в грудні

III група інвалідності — які суми отримають українці в грудні

Ua ru
Дата публікації: 23 листопада 2025 20:25
Оновлено: 21:33
Виплати по інвалідності в грудні — на які суми розраховувати людям з III групою
Людина тримає гроші різного номіналу. Фото: Unsplash

У грудні держава продовжить виплачувати пенсії людям, яким встановлено інвалідність. Розмір допомоги залежить від групи інвалідності, наявності страхового стажу та того, до якої категорії належить людина — цивільна, військовослужбовець чи постраждала від аварії на ЧАЕС.

Про те, на які виплати можуть очікувати люди з III групою інвалідності у грудні, розповіли фахівці Пенсійного фонду України.

Читайте також:

Скільки отримають люди з III групою інвалідності

Пенсія призначається згідно із Законом "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування". Для призначення виплати необхідний страховий стаж — від 1 до 15 років, залежно від того, у якому віці було встановлено інвалідність.

Для цивільних громадян пенсія по інвалідності III групи становить 50% від пенсії за віком. Конкретна сума залежить від стажу та заробітку конкретної людини.

Скільки отримають військовослужбовці з III групою інвалідності в грудні

Виплати для військових значно вищі та залежать від причин втрати працездатності:

  1. Внаслідок війни — відсоток грошового забезпечення може становити від 60 до 100%, але є гарантований мінімум. Для III групи — це не менше ніж 9 478 грн.
  2. Інші військові з III групою інвалідності отримують 40% грошового забезпечення.

На які виплати очікувати постраждалим від аварії на ЧАЕС

Окремі правила діють для людей, які отримали інвалідність через аварію на Чорнобильській АЕС. У грудні мінімальна виплата для людей з III групою становитиме 6 077,70 грн

Ліквідатори аварії отримують більше, адже їхні пенсії розраховують від середньої зарплати по країні за минулий рік. Для них мінімальний розмір виплати у 2025 році становитиме 10 491,96 грн.

Раніше ми писали, що в Україні люди з інвалідністю мають право оформити пенсію від держави. Виплати гарантують громадянам, які через стан здоров’я частково або повністю втратили працездатність.

Також ми розповідали, що цієї осені влада запустила програму "Зимова підтримка", яка має допомогти українцям під час цього опалювального сезону. Гроші можуть отримати всі українці, у тому числі й люди з інвалідністю.

Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
