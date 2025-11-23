Выплаты по инвалидности в декабре — на какие суммы рассчитывать людям с III группой

Человек держит деньги разного номинала. Фото: Unsplash

В декабре государство продолжит выплачивать пенсии людям, которым установлена инвалидность. Размер помощи зависит от группы инвалидности, наличия страхового стажа и того, к какой категории относится человек - гражданский, военнослужащий или пострадавший от аварии на ЧАЭС.

О том, какие выплаты могут ожидать люди с III группой инвалидности в декабре, рассказали специалисты Пенсионного фонда Украины.

Сколько получат люди с III группой инвалидности

Пенсия назначается согласно Закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Для назначения выплаты необходим страховой стаж — от 1 до 15 лет, в зависимости от того, в каком возрасте была установлена инвалидность.

Для гражданских украинцев пенсия по инвалидности III группы составляет 50% от пенсии по возрасту. Конкретная сумма зависит от стажа и заработка конкретного человека.

Сколько получат военнослужащие с III группой инвалидности в декабре

Выплаты для военных значительно выше и зависят от причин потери трудоспособности:

Вследствие войны — процент денежного обеспечения может составлять от 60 до 100%, но есть гарантированный минимум. Для III группы — это не менее 9 478 грн. Другие военные с III группой инвалидности получают 40% денежного обеспечения.

На какие выплаты ожидать пострадавшим от аварии на ЧАЭС

Отдельные правила действуют для людей, которые получили инвалидность из-за аварии на Чернобыльской АЭС. В декабре минимальная выплата для людей с III группой составит 6 077,70 грн.

Ликвидаторы аварии получают больше, ведь их пенсии рассчитывают от средней зарплаты по стране за прошлый год. Для них минимальный размер выплаты в 2025 году составит 10 491,96 грн.

