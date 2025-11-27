Видео
Выплаты для людей с I и II группой инвалидности — суммы в декабре

Выплаты для людей с I и II группой инвалидности — суммы в декабре

Ua ru
Дата публикации 27 ноября 2025 19:35
І и II группа инвалидности — каких выплат ожидать украинцам в декабре
Человек держит гривны. Фото: УНИАН

Социальная политика Украины имеет целью обеспечить комфортную и полноценную жизнь для тех, кто из-за болезней, травм или физических и психических особенностей сталкивается с ограничениями в жизни. Кроме того, граждане, которым установили инвалидность, имеют право получать пенсию от государства.

О том, какие выплаты получат люди с I и II группой инвалидности в декабре, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Читайте также:

От чего зависит пенсия по инвалидности

Пенсия по инвалидности назначается тем, кто из-за проблем со здоровьем полностью или частично утратил способность к труду. Пенсии предоставляются при наличии страхового стажа от 1 до 15 лет. Продолжительность стажа зависит от возраста, в котором была установлена инвалидность.

В Пенсионном фонде Украины напомнили, что размер пенсии гражданских граждан зависит от группы:

  • I группа — 100% от пенсии по возрасту;
  • II группа — 90% от пенсии по возрасту;
  • III группа — 50% от пенсии по возрасту.

Пенсия начисляется с даты установления инвалидности, если заявление на ее назначение подано в течение трех месяцев после этого. В случае более поздней подачи, выплата начисляется с момента обращения. Пенсия выплачивается в течение всего срока установленной инвалидности.

В этом году власти также приняли решение про выплату единовременного пособия в 1 000 грн для всех граждан, включая людей с инвалидностью. Заявку на выплату нужно подать до 24 декабря. Однако эти средства можно потратить только на определенные товары или услуги.

По информации Министерства социальной политики, некоторые категории людей с инвалидностью получат большую сумму — 6 500 грн. Это касается детей с инвалидностью и воспитанников приемных семей и ДДСТ, а также людей с инвалидностью I группы среди внутренне перемещенных лиц.

На какие выплаты ожидать пострадавшим от ЧАЭС

Минимальные пенсии из-за увечий или болезней, полученных во время Чернобыльской катастрофы, в декабре 2025 года будут составлять:

  • I группа — 9 855,71 грн;
  • II группа — 7 884,57 грн.

Для ликвидаторов аварии на ЧАЭС минимальная выплата не может быть меньше:

  • I группа — 100% средней зарплаты за предыдущий год (с 01.03.2025 — 17 486,60 грн);
  • II группа — 80% средней зарплаты за предыдущий год (с 01.03.2025 — 13 989,28 грн).

Сколько получат военные с I и II группой инвалидности в декабре

Для военнослужащих пенсия по инвалидности предоставляется независимо от страхового стажа, если инвалидность возникла во время службы, или в течение трех месяцев после увольнения. Также пенсия может предоставляться позже трех месяцев, если инвалидность связана с болезнями, которые появились во время службы.

Размер выплат зависит от причины инвалидности. Для людей, которые потеряли трудоспособность из-за войны, пенсия устанавливается в повышенном размере:

  • I группа — 100% денежного обеспечения, но не менее 16 847 грн;
  • II группа — 80% денежного обеспечения, минимум 13 822 грн;

Для других военных с инвалидностью, не связанной с войной, пенсии составляют 70% денежного обеспечения для I группы и 60% для II группы.

Ранее мы писали, что украинцам, которые планируют выйти на пенсию в 2026 году, стоит заранее проверить свой страховой стаж. От его продолжительности зависит, можно ли будет уйти на пенсию раньше, или придется ждать до 63-65 лет.

Также мы рассказывали, что в декабре люди с инвалидностью продолжат получать пенсии. Размер выплат зависит от группы инвалидности, страхового стажа и категории лица — гражданская, военнослужащий или пострадавшая от аварии на ЧАЭС.

выплаты пенсии деньги инвалидность соцвыплаты лицо с инвалидностью
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
