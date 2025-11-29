Видео
Главная Экономика Кому доплачивают почти 300 грн на пенсии и что для этого нужно

Кому доплачивают почти 300 грн на пенсии и что для этого нужно

Ua ru
Дата публикации 29 ноября 2025 06:35
Почти 300 грн доплаты к пенсии — кто и как может оформить надбавку
Пожилая женщина достает деньги из кошелька. Фото: Новини.LIVE

Кроме основной выплаты, украинские пенсионеры могут получать различные доплаты и надбавки. Некоторые из них назначаются автоматически, тогда как другие нужно оформить, подав соответствующее заявление.

О том, у кого пенсия может увеличиться почти на 300 грн и что для этого нужно сделать, объяснили в Пенсионном фонде Украины.

Читайте также:

Кому на пенсии могут доплачивать почти 300 грн ежемесячно

Граждане пенсионного возраста, которые получили звание Почетного донора Украины, имеют право на ежемесячную денежную надбавку. Сумма этой доплаты составляет 10% от прожиточного минимума, установленного для нетрудоспособных лиц. На конец 2025 года этот показатель равен 2 920 гривен, поэтому ежемесячная доплата составит 292 грн.

В проекте Государственного бюджета на 2026 год предусмотрено увеличение прожиточного минимума до 3 209 грн. Если документ будет принят, размер надбавки для почетных доноров возрастет до 320 грн вместо нынешних 292 грн.

Какие документы необходимо подать

Для оформления ежемесячной выплаты нужно обратиться в местное подразделение Пенсионного фонда Украины и подать следующие документы:

  • идентификационный код;
  • заявление на назначение надбавки;
  • паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;
  • официальное подтверждение статуса почетного донора Украины или бывшего СССР.

После подачи этих документов Пенсионный фонд назначает надбавку и включает ее в ежемесячную пенсионную выплату.

Кто может получить статус почетного донора

Звание "Почетный донор Украины" присваивается гражданам, которые безвозмездно осуществили одну из таких норм донорства:

  • 40 сдач цельной крови;
  • 60 донаций плазмы методом афереза;
  • 40 донаций компонентов крови: тромбоцитов, эритроцитов или лейкоцитов — также методом афереза.

Статус предоставляется после выполнения любого из этих условий. При этом не имеет значения, когда именно были осуществлены донации. Важно только, чтобы все они были добровольными и бесплатными.

Подтверждением получения звания является специальное удостоверение и нагрудный знак, которые выдаются донору после принятия решения о присвоении почетного статуса.

Ранее мы писали, что размер пенсии в Украине рассчитывают отдельно для каждого человека — он зависит от официальной зарплаты и продолжительности стажа. В то же время государство определяет минимальную сумму, ниже которой пенсия быть не может.

Также мы рассказывали, что социальная политика страны направлена на поддержку людей, которые из-за болезней, травм или особых потребностей имеют ограничения в повседневной жизни. Граждане с установленной инвалидностью также имеют право на государственную пенсию.

выплаты пенсии деньги пенсионеры донор крови надбавки
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
