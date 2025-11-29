Почти 300 грн доплаты к пенсии — кто и как может оформить надбавку

Пожилая женщина достает деньги из кошелька. Фото: Новини.LIVE

Кроме основной выплаты, украинские пенсионеры могут получать различные доплаты и надбавки. Некоторые из них назначаются автоматически, тогда как другие нужно оформить, подав соответствующее заявление.

О том, у кого пенсия может увеличиться почти на 300 грн и что для этого нужно сделать, объяснили в Пенсионном фонде Украины.

Кому на пенсии могут доплачивать почти 300 грн ежемесячно

Граждане пенсионного возраста, которые получили звание Почетного донора Украины, имеют право на ежемесячную денежную надбавку. Сумма этой доплаты составляет 10% от прожиточного минимума, установленного для нетрудоспособных лиц. На конец 2025 года этот показатель равен 2 920 гривен, поэтому ежемесячная доплата составит 292 грн.

В проекте Государственного бюджета на 2026 год предусмотрено увеличение прожиточного минимума до 3 209 грн. Если документ будет принят, размер надбавки для почетных доноров возрастет до 320 грн вместо нынешних 292 грн.

Какие документы необходимо подать

Для оформления ежемесячной выплаты нужно обратиться в местное подразделение Пенсионного фонда Украины и подать следующие документы:

идентификационный код;

заявление на назначение надбавки;

паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;

официальное подтверждение статуса почетного донора Украины или бывшего СССР.

После подачи этих документов Пенсионный фонд назначает надбавку и включает ее в ежемесячную пенсионную выплату.

Кто может получить статус почетного донора

Звание "Почетный донор Украины" присваивается гражданам, которые безвозмездно осуществили одну из таких норм донорства:

40 сдач цельной крови;

60 донаций плазмы методом афереза;

40 донаций компонентов крови: тромбоцитов, эритроцитов или лейкоцитов — также методом афереза.

Статус предоставляется после выполнения любого из этих условий. При этом не имеет значения, когда именно были осуществлены донации. Важно только, чтобы все они были добровольными и бесплатными.

Подтверждением получения звания является специальное удостоверение и нагрудный знак, которые выдаются донору после принятия решения о присвоении почетного статуса.

Ранее мы писали, что размер пенсии в Украине рассчитывают отдельно для каждого человека — он зависит от официальной зарплаты и продолжительности стажа. В то же время государство определяет минимальную сумму, ниже которой пенсия быть не может.

Также мы рассказывали, что социальная политика страны направлена на поддержку людей, которые из-за болезней, травм или особых потребностей имеют ограничения в повседневной жизни. Граждане с установленной инвалидностью также имеют право на государственную пенсию.