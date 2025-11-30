Видео
Пенсию за 6 месяцев можно получить сразу — что нужно сделать

Пенсию за 6 месяцев можно получить сразу — что нужно сделать

Ua ru
Дата публикации 30 ноября 2025 06:35
Пенсионные выплаты за полгода — кто может сразу получить всю сумму в 2025
Человек держит деньги. Фото: Unsplash

Некоторые украинские пенсионеры могут получить сразу шесть выплат. Однако, чтобы получить деньги, человек должен выполнить одно важное условие.

О том, кто может сразу получить пенсионные выплаты за полгода, отмечается в Законе Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Читайте также:

Кто может получить сразу шесть пенсий

В Украине действует норма, которая позволяет пенсионерам единовременно получить шесть месячных пенсий, если они покидают страну на постоянное проживание.

После переезда за границу украинские пенсии выплачиваются только в случаях, когда это разрешено международными соглашениями. Однако перед прекращением начислений государство позволяет получить сразу сумму за шесть месяцев.

Как оформить выплату

Чтобы получить пенсию наперед, нужно обратиться в территориальное подразделение Пенсионного фонда и подать заявление. К нему необходимо приложить:

  1. Справку о снятии с регистрации места жительства в Украине.
  2. Загранпаспорт с отметкой о постоянном проживании за пределами Украины или другой документ, удостоверяющий личность.

Пенсионный фонд перечисляет средства на банковский счет пенсионера примерно через месяц после того, как его сняли с учета по месту жительства.

Что будет с пенсиями для тех, кто за границей временно

Пенсионеры, которые выехали из Украины временно, в частности из-за войны, продолжают получать украинские пенсии. Единственное требование — проходить ежегодную идентификацию. Сделать это можно онлайн через вебпортал Пенсионного фонда, записавшись на видеовстречу.

Также это можно сделать в консульских учреждениях Украины за рубежом, где выдают подтверждение о прохождении идентификации. Его нужно отправить в сервисный центр Пенсионного фонда — по почте или через электронный кабинет.

Ранее мы писали, что в Украине люди, которые выходят на пенсию, получают ежемесячные выплаты от государства. Их размер зависит от того, сколько лет человек официально работал: чем больше трудовой стаж, тем выше пенсия.

Также мы рассказывали, что кроме основной пенсии, украинцы пожилого возраста могут иметь право на дополнительные доплаты и надбавки. Часть таких выплат начисляют автоматически, а другие можно получить только после подачи соответствующего заявления.

выплаты пенсии деньги пенсионеры соцвыплаты
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
