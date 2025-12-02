Пенсії в Україні та Польщі — як відрізняються виплати наприкінці 2025 року

Чоловіки похилого віку на вулиці. Фото: Pixabay

Порівняння підходів до пенсійної системи України та Польщі свідчить, що її ефективність залежить передусім від економічної стабільності та своєчасної індексації виплат. Польща вже демонструє позитивні зміни, тоді як Україна потребує посилення соціального захисту людей похилого віку.

Про те, як відрізняються пенсії в Україні та Польщі, розповіли на інформаційному порталі "inPoland".

Які пенсії отримують люди в Польщі

За даними Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), у Польщі нині проживає близько 6,35 млн людей пенсійного віку. Станом на осінь 2025 року середня пенсія там сягнула 4 255,66 злотих (близько 49 316 грн) до оподаткування — це на 300 злотих більше, ніж на початку року. Зростання пенсій у Польщі пов’язують із стабільною економічною ситуацією.

Розмір середньої пенсії в Україні у 2025 році

В Україні наприкінці 2025 року середня пенсія становить приблизно 6 436 гривень (близько 133 євро). При цьому понад 30% пенсіонерів отримують менше ніж 3 340 грн щомісяця. Значний тиск на пенсійну систему створює інфляція, яка знецінює доходи людей похилого віку.

Виходить, що Польща демонструє стабільне зростання виплат, тоді як Україні потрібно провести модернізацію пенсійної системи та боротися з інфляцією. Обом країнам важливо адаптувати свої пенсійні моделі до нинішніх демографічних і економічних умов.

Мінімальна пенсія у грудні 2025 року

У 2025 році мінімальна пенсія в Україні залишилася на рівні 2 361 грн — саме такий прожитковий мінімум для непрацездатних осіб закладено в держбюджеті. Підвищення цієї суми не передбачалося.

Втім, 1 березня Пенсійний фонд провів щорічну індексацію — виплати, призначені за законом про загальнообов'язкове пенсійне страхування, зросли на 14%. Саме завдяки індексації більшість пенсіонерів отримали підвищення. Тож були переглянуті доплати до мінімальних пенсій:

Пенсіонери 65+ (непрацюючі, зі стажем 30/35 років): 3 370–3 758 грн (+388 грн). Особи до 70 років зі стажем 30/35 років та люди з інвалідністю І групи: 2 980–3 323 грн (+343 грн). Пенсіонери 70+, а також люди 75–80 років зі стажем 20/25 років: 3 240–3 613 грн (+373 грн). Особи 80+ зі стажем 20/25 років: 3 370–3 758 грн (+388 грн). Непрацюючі отримувачі мінімальної пенсії: 2 725–3 038 грн.

Для працюючих пенсіонерів мінімальна виплата залишається незмінною — 2 361 грн. Отже, розмір мінімальної пенсії залежить від віку, трудового стажу та того, чи працює людина.

