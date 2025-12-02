Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Компанії
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Пенсії у 2025 — як відрізняються виплати в Україні та Польщі

Пенсії у 2025 — як відрізняються виплати в Україні та Польщі

Ua ru
Дата публікації: 2 грудня 2025 05:45
Пенсії в Україні та Польщі — як відрізняються виплати наприкінці 2025 року
Чоловіки похилого віку на вулиці. Фото: Pixabay

Порівняння підходів до пенсійної системи України та Польщі свідчить, що її ефективність залежить передусім від економічної стабільності та своєчасної індексації виплат. Польща вже демонструє позитивні зміни, тоді як Україна потребує посилення соціального захисту людей похилого віку.

Про те, як відрізняються пенсії в Україні та Польщі, розповіли на інформаційному порталі "inPoland".

Реклама
Читайте також:

Які пенсії отримують люди в Польщі

За даними Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), у Польщі нині проживає близько 6,35 млн людей пенсійного віку. Станом на осінь 2025 року середня пенсія там сягнула 4 255,66 злотих (близько 49 316 грн) до оподаткування — це на 300 злотих більше, ніж на початку року. Зростання пенсій у Польщі пов’язують із стабільною економічною ситуацією.

Розмір середньої пенсії в Україні у 2025 році

В Україні наприкінці 2025 року середня пенсія становить приблизно 6 436 гривень (близько 133 євро). При цьому понад 30% пенсіонерів отримують менше ніж 3 340 грн щомісяця. Значний тиск на пенсійну систему створює інфляція, яка знецінює доходи людей похилого віку.

Виходить, що Польща демонструє стабільне зростання виплат, тоді як Україні потрібно провести модернізацію пенсійної системи та боротися з інфляцією. Обом країнам важливо адаптувати свої пенсійні моделі до нинішніх демографічних і економічних умов.

Мінімальна пенсія у грудні 2025 року

У 2025 році мінімальна пенсія в Україні залишилася на рівні 2 361 грн — саме такий прожитковий мінімум для непрацездатних осіб закладено в держбюджеті. Підвищення цієї суми не передбачалося.

Втім, 1 березня Пенсійний фонд провів щорічну індексацію — виплати, призначені за законом про загальнообов'язкове пенсійне страхування, зросли на 14%. Саме завдяки індексації більшість пенсіонерів отримали підвищення. Тож були переглянуті доплати до мінімальних пенсій:

  1. Пенсіонери 65+ (непрацюючі, зі стажем 30/35 років): 3 370–3 758 грн (+388 грн).
  2. Особи до 70 років зі стажем 30/35 років та люди з інвалідністю І групи: 2 980–3 323 грн (+343 грн).
  3. Пенсіонери 70+, а також люди 75–80 років зі стажем 20/25 років: 3 240–3 613 грн (+373 грн).
  4. Особи 80+ зі стажем 20/25 років: 3 370–3 758 грн (+388 грн).
  5. Непрацюючі отримувачі мінімальної пенсії: 2 725–3 038 грн.

Для працюючих пенсіонерів мінімальна виплата залишається незмінною — 2 361 грн. Отже, розмір мінімальної пенсії залежить від віку, трудового стажу та того, чи працює людина.

Раніше ми писали, що деякі українські пенсіонери мають можливість отримати одразу шість виплат. Але щоб ці кошти надійшли, потрібно виконати одну важливу вимогу.

Також ми розповідали, що зазвичай пенсію видають самій людині. Проте інколи гроші може отримати її представник — але тільки якщо оформлені всі необхідні документи.

Польща виплати пенсії пенсіонери соцвиплати
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації