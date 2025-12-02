Пенсии в Украине и Польше — как отличаются выплаты в конце 2025 года

Пожилые мужчины на улице. Фото: Pixabay

Сравнение подходов к пенсионной системе Украины и Польши свидетельствует, что ее эффективность зависит прежде всего от экономической стабильности и своевременной индексации выплат. Польша уже демонстрирует положительные изменения, тогда как Украина нуждается в усилении социальной защиты пожилых людей.

О том, как отличаются пенсии в Украине и Польше, рассказали на информационном портале "inPoland".

Какие пенсии получают люди в Польше

По данным Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), в Польше сейчас проживает около 6,35 млн человек пенсионного возраста. По состоянию на осень 2025 года средняя пенсия там достигла 4 255,66 злотых (около 49 316 грн) до налогообложения — это на 300 злотых больше, чем в начале года. Рост пенсий в Польше связывают со стабильной экономической ситуацией.

Размер средней пенсии в Украине в 2025 году

В Украине в конце 2025 года средняя пенсия составляет примерно 6 436 гривен (около 133 евро). При этом более 30% пенсионеров получают менее 3 340 грн ежемесячно. Значительное давление на пенсионную систему создает инфляция, которая обесценивает доходы пожилых людей.

Получается, что Польша демонстрирует стабильный рост выплат, тогда как Украине нужно провести модернизацию пенсионной системы и бороться с инфляцией. Обеим странам важно адаптировать свои пенсионные модели к нынешним демографическим и экономическим условиям.

Минимальная пенсия в декабре 2025 года

В 2025 году минимальная пенсия в Украине осталась на уровне 2 361 грн — именно такой прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц заложен в госбюджете. Повышение этой суммы не предусматривалось.

Впрочем, 1 марта Пенсионный фонд провел ежегодную индексацию — выплаты, назначенные по закону об общеобязательном пенсионном страховании, выросли на 14%. Именно благодаря индексации большинство пенсионеров получили повышение. Поэтому были пересмотрены доплаты к минимальным пенсиям:

Пенсионеры 65+ (неработающие, со стажем 30/35 лет): 3 370-3 758 грн (+388 грн). Лица до 70 лет со стажем 30/35 лет и люди с инвалидностью I группы: 2 980-3 323 грн (+343 грн). Пенсионеры 70+, а также люди 75-80 лет со стажем 20/25 лет: 3 240-3 613 грн (+373 грн). Лица 80+ со стажем 20/25 лет: 3 370-3 758 грн (+388 грн). Неработающие получатели минимальной пенсии: 2 725-3 038 грн.

Для работающих пенсионеров минимальная выплата остается неизменной — 2 361 грн. Итак, размер минимальной пенсии зависит от возраста, трудового стажа и того, работает ли человек.

