Главная Экономика Кто может забрать пенсию человека и что для этого нужно

Кто может забрать пенсию человека и что для этого нужно

Ua ru
Дата публикации 1 декабря 2025 06:35
Деньги пенсионера может получить другой человек — что нужно знать украинцам
Люди в Пенсионном фонде. Фото: УНИАН

Пенсию обычно получает сам пенсионер. Однако в некоторых случаях деньги может забрать другое доверенное лицо — но только при наличии правильно оформленных документов.

О том, кто может забрать пенсию человека и что для этого нужно, объяснили в Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Одесской области.

Кто может получить пенсию человека вместо него

В соответствии со статьей 47 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", право получать пенсию может быть передано другому человеку через оформленную доверенность. Документ должен соответствовать ряду требований:

  • быть нотариально заверенным;
  • содержать дату и место оформления;
  • содержать дату подписания и подписи обеих сторон;
  • содержать четкий перечень полномочий и срок действия доверенности;
  • включать данные о лице, выдающем доверенность, и о представителе (ФИО, место жительства).

При этом даже действующая доверенность позволяет получать выплаты не более чем 12 месяцев подряд. После этого периода пенсионер должен лично посетить любой сервисный центр Пенсионного фонда и подать заявление на продолжение получения пенсии через представителя.

Как получить пенсию по доверенности

Если пенсия выплачивается через почтовое отделение, представитель должен предъявить работнику почты оформленную доверенность при получении средств.

В случае получения пенсии в банке доверенность также необходимо показать. Если представитель забирает выплаты более года, банк должен сообщить об этом Пенсионный фонд до 28 числа месяца, в котором возникла такая ситуация. Если после этого пенсионер не обновит заявление, выплату переведут на доставку через почтовое отделение.

Ранее мы писали, что некоторые пенсионеры в Украине имеют возможность получить аж шесть выплат сразу. Но для этого нужно выполнить одно важное требование.

Также мы рассказывали, что сумма пенсии для каждого человека рассчитывается отдельно - она зависит от официальной зарплаты во время работы и продолжительности страхового стажа. В то же время государство устанавливает минимальный размер пенсии, а потому, люди старшего возраста не могут получать меньше этой суммы.

Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
