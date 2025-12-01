Гроші пенсіонера може отримати інша людина — що потрібно знати українцям

Люди в Пенсійному фонді. Фото: УНІАН

Пенсію зазвичай отримує сам пенсіонер. Однак у деяких випадках гроші може забрати інша довірена особа — але лише за наявності правильно оформлених документів.

Про те, хто може забрати пенсію людини та що для цього потрібно, пояснили в Головному управлінні Пенсійного фонду України в Одеській області.

Хто може отримати пенсію людини замість неї

Відповідно до статті 47 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", право отримувати пенсію може бути передане іншій людині через оформлену довіреність. Документ повинен відповідати низці вимог:

бути нотаріально посвідченим;

містити дату та місце оформлення;

містити дату підписання та підписи обох сторін;

містити чіткий перелік повноважень і строк дії довіреності;

включати дані про особу, яка видає довіреність, і про представника (ПІБ, місце проживання).

При цьому навіть чинна довіреність дозволяє отримувати виплати не більше ніж 12 місяців поспіль. Після цього періоду пенсіонер має особисто відвідати будь-який сервісний центр Пенсійного фонду та подати заяву на продовження отримання пенсії через представника.

Як отримати пенсію за довіреністю

Якщо пенсія виплачується через поштове відділення, представник повинен пред’явити працівнику пошти оформлену довіреність під час отримання коштів.

У разі отримання пенсії у банку довіреність також необхідно показати. Якщо представник забирає виплати понад рік, банк повинен повідомити про це Пенсійний фонд до 28 числа місяця, у якому виникла така ситуація. Якщо після цього пенсіонер не оновить заяву, виплату переведуть на доставку через поштове відділення.

