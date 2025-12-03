Дополнительные деньги для украинцев 60+ в декабре — на какие суммы ожидать пенсионерам

Женщина выдает деньги. Фото: УНИАН

В декабре украинцев 60+ ожидает ряд нововведений, о которых не все знают. Поэтому стоит разобраться, какие доплаты могут получить пенсионеры в конце этого года и что для этого нужно.

О том, какие доплаты и надбавки смогут получить украинцы 60+ в декабре 2025 года, рассказал юрист Михаил Вулах.

Кому начнут доплачивать за возраст в декабре

В декабре пенсию повысят тем, кто именно в этом месяце достигнет соответствующего возраста:

70 лет — +300 грн;

75 лет — +456 грн;

80 лет — +570 грн.

Эти доплаты назначают автоматически — в месяц, когда у вас день рождения. Однако есть один важный момент — тем, кто уже получал надбавку за один возраст и переходит в следующую категорию, доплатят только разницу. Например, при переходе с 70 на 75 лет — размер надбавки не 456 грн, а лишь 156 грн.

На какие единовременные выплаты могут ожидать украинцы 60+ в декабре

Программа выплат в размере 1000 грн действует и в этом году, но получат ее только те, кто подаст заявление до 24 декабря. В прошлом году об этой выплате говорили как "для всех", но фактически деньги получили только 14 млн из 30 млн граждан — многие не знали или не успели подать документы.

В этот раз времени еще меньше — чуть больше месяца. В бюджете заложена выплата примерно для 10 млн человек, поэтому фактически рассчитывают, что часть граждан не подаст заявление.

Еще одна сезонная выплата — 6 500 грн. Пенсионеры могут получить ее только в том случае, если имеют официальный статус одинокого пенсионера, который нуждается в уходе.

Это не льгота, которую дают автоматически — статус нужно оформить. После этого можно получать ежемесячное пособие — 40% прожиточного минимума (944 грн в 2025 году или 1 038 грн с 1 января 2026 года — если примут бюджет). Также в декабре предусмотрена единовременная выплата 6 500 грн в рамках программы "Зимняя поддержка".

Кто считается одиноким и может получить 6 500 грн в декабре

Не обязательно человек без детей считается одиноким. Это касается и тех, кто не получает помощи от детей или родственников. Чтобы получить статус одинокого человека, который нуждается в постоянном уходе нужно подготовить такие документы:

ИНН;

паспорт;

пенсионное удостоверение;

справка о составе семьи;

акт социального инспектора, который подтвердит потребность в уходе.

Социальный работник обязательно приходит на дом и оценивает условия проживания. Оформление, как правило, занимает 10-20 дней, поэтому важно не затягивать. Выплату в 6 500 грн дадут только тем, кто успеет получить статус до 24 декабря.

