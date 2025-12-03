Відео
Мінімальна пенсія у 2026 — на скільки збільшать суму з 1 січня

Мінімальна пенсія у 2026 — на скільки збільшать суму з 1 січня

Ua ru
Дата публікації: 3 грудня 2025 17:00
Пенсії в Україні — яку мінімальну суму платитиме держава з 1 січня 2026 року
Жінка похилого віку забирає пенсію. Фото: УНІАН

Українці, які досягли пенсійного віку та мають достатньо стажу, щомісяця отримують виплати від держави. Розмір пенсії залежить від кількох чинників, однак держава гарантує мінімальну межу, менше якої люди похилого віку отримувати не можуть.

Про те, як зміниться розмір мінімальної пенсії в Україні з 1 січня 2026 року, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Читайте також:

Якою буде мінімальна пенсія в Україні у 2026 році

Згідно з проєктом Держбюджету на 2026 рік, за який у другому читанні проголосувала Верховна Рада України, з 1 січня прожитковий мінімум для непрацездатних осіб, куди входять пенсіонери за віком та інвалідністю, встановлять на рівні 2 595 гривень.

При розрахунку уряд врахував прогнозоване зростання споживчих цін у 2026 році на 9,9%. Формула розрахунку виглядає так: 2 361 грн × 1,099 = 2 595 грн.

З погляду арифметики цей показник вірний, але його рівень все одно активно обговорюють, оскільки виникають сумніви, чи вистачить цих грошей для покриття базових потреб українців.

Що ще зміниться для пенсіонерів з 1 січня 2026 року

Однак це єдині зміни для людей похилого віку. Разом з мінімальною пенсією зміниться й ряд інших важливих показників:

  1. Максимальна пенсія зросте з 23 610 до 25 950 грн, що відповідає десяти прожитковим мінімумам. 
  2. Доплата за понаднормовий трудовий стаж також підвищиться з 23,61 до 25,95 грн за рік.

Мінімальна заробітна плата, яка протягом останніх двох років не змінювалася, становитиме 8 647 грн. Це вплине на пенсії тих громадян, чиї виплати залежать від цієї суми. Це стосується осіб віком від 65 років із повним трудовим стажем (35 років для чоловіків і 30 років для жінок).

Раніше ми розповідали, що у грудні пенсіонери можуть і надалі безплатно користуватися громадським транспортом. Але пільги діють не на всі види перевезень, тож іноді доводиться платити.

Також ми розповідали, які додаткові виплати можуть отримати пенсіонери наприкінці року та що для цього потрібно зробити.

Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
