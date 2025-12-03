Пенсии в Украине — какую минимальную сумму будет платить государство с 1 января 2026 года

Пожилая женщина забирает пенсию. Фото: УНИАН

Украинцы, которые достигли пенсионного возраста и имеют достаточно стажа, ежемесячно получают выплаты от государства. Размер пенсии зависит от нескольких факторов, однако государство гарантирует минимальный предел, меньше которого пожилые люди получать не могут.

О том, как изменится размер минимальной пенсии в Украине с 1 января 2026 года, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Какой будет минимальная пенсия в Украине в 2026 году

Согласно проекту Госбюджета на 2026 год, за который во втором чтении проголосовала Верховная Рада Украины, с 1 января прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц, куда входят пенсионеры по возрасту и инвалидности, установят на уровне 2 595 гривен.

При расчете правительство учло прогнозируемый рост потребительских цен в 2026 году на 9,9%. Формула расчета выглядит так: 2 361 грн × 1,099 = 2 595 грн.

С точки зрения арифметики этот показатель верный, но его уровень все равно активно обсуждают, поскольку возникают сомнения, хватит ли этих денег для покрытия базовых потребностей украинцев.

Что еще изменится для пенсионеров с 1 января 2026 года

Однако это единственные изменения для пожилых людей. Вместе с минимальной пенсией изменится и ряд других важных показателей:

Максимальная пенсия вырастет с 23 610 до 25 950 грн, что соответствует десяти прожиточным минимумам. Доплата за сверхурочный трудовой стаж также повысится с 23,61 до 25,95 грн за год.

Минимальная заработная плата, которая в течение последних двух лет не менялась, составит 8 647 грн. Это повлияет на пенсии тех граждан, чьи выплаты зависят от этой суммы. Это касается лиц в возрасте от 65 лет с полным трудовым стажем (35 лет для мужчин и 30 лет для женщин).

