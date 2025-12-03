Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Компании
Львов
Медцентр
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Минимальная пенсия в 2026 — на сколько увеличат сумму с 1 января

Минимальная пенсия в 2026 — на сколько увеличат сумму с 1 января

Ua ru
Дата публикации 3 декабря 2025 17:00
Пенсии в Украине — какую минимальную сумму будет платить государство с 1 января 2026 года
Пожилая женщина забирает пенсию. Фото: УНИАН

Украинцы, которые достигли пенсионного возраста и имеют достаточно стажа, ежемесячно получают выплаты от государства. Размер пенсии зависит от нескольких факторов, однако государство гарантирует минимальный предел, меньше которого пожилые люди получать не могут.

О том, как изменится размер минимальной пенсии в Украине с 1 января 2026 года, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Какой будет минимальная пенсия в Украине в 2026 году

Согласно проекту Госбюджета на 2026 год, за который во втором чтении проголосовала Верховная Рада Украины, с 1 января прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц, куда входят пенсионеры по возрасту и инвалидности, установят на уровне 2 595 гривен.

При расчете правительство учло прогнозируемый рост потребительских цен в 2026 году на 9,9%. Формула расчета выглядит так: 2 361 грн × 1,099 = 2 595 грн.

С точки зрения арифметики этот показатель верный, но его уровень все равно активно обсуждают, поскольку возникают сомнения, хватит ли этих денег для покрытия базовых потребностей украинцев.

Что еще изменится для пенсионеров с 1 января 2026 года

Однако это единственные изменения для пожилых людей. Вместе с минимальной пенсией изменится и ряд других важных показателей:

  1. Максимальная пенсия вырастет с 23 610 до 25 950 грн, что соответствует десяти прожиточным минимумам.
  2. Доплата за сверхурочный трудовой стаж также повысится с 23,61 до 25,95 грн за год.

Минимальная заработная плата, которая в течение последних двух лет не менялась, составит 8 647 грн. Это повлияет на пенсии тех граждан, чьи выплаты зависят от этой суммы. Это касается лиц в возрасте от 65 лет с полным трудовым стажем (35 лет для мужчин и 30 лет для женщин).

Ранее мы рассказывали, что в декабре пенсионеры могут и в дальнейшем бесплатно пользоваться общественным транспортом. Но льготы действуют не на все виды перевозок, поэтому иногда приходится платить.

Также мы рассказывали, какие дополнительные выплаты могут получить пенсионеры в конце года и что для этого нужно сделать.

госбюджет выплаты пенсии пенсионеры социалка
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации