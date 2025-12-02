Видео
Видео

Главная Экономика Бесплатный проезд для украинцев 60+ — где не действуют льготы

Бесплатный проезд для украинцев 60+ — где не действуют льготы

Ua ru
Дата публикации 2 декабря 2025 11:25
Льгота не действует — в каком транспорте украинцы 60+ должны платить за проезд в декабре
Пенсионерки в поезде. Фото: УНИАН

В декабре украинские пенсионеры по-прежнему могут пользоваться частью общественного транспорта бесплатно. Но не на все виды перевозок действуют льготы — иногда за поездку приходится платить.

О том, в каком транспорте пенсионеры не имеют льгот в декабре и за что их могут оштрафовать, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Где пенсионеры могут ездить бесплатно

Согласно постановлению Кабмина, люди пенсионного возраста имеют право на бесплатный проезд в таком транспорте:

  • трамваи;
  • троллейбусы;
  • городские автобусы;
  • пригородные электрички.

Чтобы воспользоваться льготой, нужно иметь при себе пенсионное удостоверение и показать его водителю или контролеру.

Если речь идет о маршрутных такси, правила могут отличаться. В некоторых городах местные власти позволяют пенсионерам ездить бесплатно, в других — нет. Информацию обычно размещают в салоне маршрутки или на сайте городского совета.

Где пенсионерам придется платить в декабре

Несмотря на широкий перечень бесплатного транспорта, есть виды перевозок, где пенсионеры не могут воспользоваться льготами. К таким относятся:

  • такси — это частный транспорт, поэтому скидок нет;
  • междугородние автобусы и поезда дальнего следования — государство такие поездки не компенсирует;
  • метро — проезд в подземке оплачивается на общих условиях, если иное не предусмотрено решением местных властей.

Почему пенсионер может получить штраф в транспорте

Чтобы воспользоваться льготным проездом, пассажир должен иметь при себе пенсионное удостоверение. Если такого документа нет, придется оплачивать поездку по обычному тарифу. При отсутствии и удостоверения, и билета могут наложить штраф.

Его размер составляет сумму, в двадцать раз превышающую цену одного разового билета. В столице это равняется 160 гривнам. Хотя контролеры нередко относятся к пожилым людям снисходительно, без необходимых документов избежать ответственности удается не всегда.

Ранее мы писали, что в Украине многие люди могут пользоваться городским транспортом бесплатно. Это помогает облегчить расходы для тех, кто нуждается в поддержке больше всего.

Также мы рассказывали, что метро — удобный вариант передвижения в крупных городах. Каждый день им пользуются тысячи людей. Хотя большинство пассажиров платит за проезд, некоторые пассажиры могут ездить бесплатно.

транспорт пенсионеры льготы проезд общественный транспорт
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
