Льгота не действует — в каком транспорте украинцы 60+ должны платить за проезд в декабре

Бесплатный проезд для украинцев 60+ — где не действуют льготы
В декабре украинские пенсионеры по-прежнему могут пользоваться частью общественного транспорта бесплатно. Но не на все виды перевозок действуют льготы — иногда за поездку приходится платить.
О том, в каком транспорте пенсионеры не имеют льгот в декабре и за что их могут оштрафовать, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.
Где пенсионеры могут ездить бесплатно
Согласно постановлению Кабмина, люди пенсионного возраста имеют право на бесплатный проезд в таком транспорте:
- трамваи;
- троллейбусы;
- городские автобусы;
- пригородные электрички.
Чтобы воспользоваться льготой, нужно иметь при себе пенсионное удостоверение и показать его водителю или контролеру.
Если речь идет о маршрутных такси, правила могут отличаться. В некоторых городах местные власти позволяют пенсионерам ездить бесплатно, в других — нет. Информацию обычно размещают в салоне маршрутки или на сайте городского совета.
Где пенсионерам придется платить в декабре
Несмотря на широкий перечень бесплатного транспорта, есть виды перевозок, где пенсионеры не могут воспользоваться льготами. К таким относятся:
- такси — это частный транспорт, поэтому скидок нет;
- междугородние автобусы и поезда дальнего следования — государство такие поездки не компенсирует;
- метро — проезд в подземке оплачивается на общих условиях, если иное не предусмотрено решением местных властей.
Почему пенсионер может получить штраф в транспорте
Чтобы воспользоваться льготным проездом, пассажир должен иметь при себе пенсионное удостоверение. Если такого документа нет, придется оплачивать поездку по обычному тарифу. При отсутствии и удостоверения, и билета могут наложить штраф.
Его размер составляет сумму, в двадцать раз превышающую цену одного разового билета. В столице это равняется 160 гривнам. Хотя контролеры нередко относятся к пожилым людям снисходительно, без необходимых документов избежать ответственности удается не всегда.
Ранее мы писали, что в Украине многие люди могут пользоваться городским транспортом бесплатно. Это помогает облегчить расходы для тех, кто нуждается в поддержке больше всего.
Также мы рассказывали, что метро — удобный вариант передвижения в крупных городах. Каждый день им пользуются тысячи людей. Хотя большинство пассажиров платит за проезд, некоторые пассажиры могут ездить бесплатно.
Читайте Новини.LIVE!