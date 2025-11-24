Видео
Видео

Главная Экономика Доплаты в транспорте — почему у пассажиров берут больше денег

Доплаты в транспорте — почему у пассажиров берут больше денег

Ua ru
Дата публикации 24 ноября 2025 10:27
обновлено: 11:08
Проезд в транспорте — за что контролеры могут требовать доплату у пассажиров
Люди заходят в транспорт. Фото: УНИАН

Украинцы хорошо знают, что после входа в салон троллейбусов и трамваев нужно сразу оплатить проезд. Однако даже после этого у контролеров могут возникнуть вопросы к пассажиру.

О том, за какой багаж нужно доплачивать в общественном транспорте и что вообще нельзя брать с собой, объяснили на сайте Верховной Рады Украины.

Читайте также:

За что берут доплату в транспорте

В городском транспорте отдельно взимается плата за перевозку каждого места багажа:

  • вес которого составляет более 30 кг;
  • размеры которого превышают 60×40×20 см;
  • длиной более 150 см или диаметром более 10 см (исключением являются только лыжи).

При этом льготные документы или проездные билеты не распространяются на багаж — за него нужно платить в любом случае.

Что запрещено перевозить пассажирам

Пассажирам запрещено перевозить взрывчатые, легковоспламеняющиеся, токсичные и едкие вещества с сильным запахом, наркотические средства, а также колющие или режущие предметы и огнестрельное оружие без специального футляра или упаковки.

В городском электротранспорте не разрешается провозить чрезмерно большие предметы, превышающие размеры 100×50×30 см или имеющие вес более 40 кг. Под запретом также вещи длиннее 190 см или диаметром более 30 см, за исключением лыж.

Допускаются ли к поездке пассажиры с животными

Перевозка животных также имеет свои правила. Разрешено брать с собой только мелких животных и птиц в клетках, а также:

  • собак — в намордниках и на поводке;
  • кошек — при наличии ветеринарных документов.

Также запрещено проносить в салон багаж, который может загрязнить других пассажиров или внутреннюю часть транспорта. В случае нарушения этих требований пассажира могут попросить покинуть транспорт на ближайшей остановке.

Ранее мы писали, что железнодорожный транспорт остается быстрым и удобным способом путешествий по Украине, ежедневно им пользуются тысячи людей. Однако в Укрзализныце действуют четкие правила относительно багажа, поэтому не все можно брать с собой в вагон.

Также мы рассказывали, что все больше украинцев отдают предпочтение международным автобусам для поездок в Европу. Но даже билет не гарантирует посадку. Перевозчик может отказать пассажиру, если он нарушает правила или создает риск для других людей.

Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
