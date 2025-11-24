Проезд в транспорте — за что контролеры могут требовать доплату у пассажиров

Люди заходят в транспорт. Фото: УНИАН

Украинцы хорошо знают, что после входа в салон троллейбусов и трамваев нужно сразу оплатить проезд. Однако даже после этого у контролеров могут возникнуть вопросы к пассажиру.

О том, за какой багаж нужно доплачивать в общественном транспорте и что вообще нельзя брать с собой, объяснили на сайте Верховной Рады Украины.

За что берут доплату в транспорте

В городском транспорте отдельно взимается плата за перевозку каждого места багажа:

вес которого составляет более 30 кг;

размеры которого превышают 60×40×20 см;

длиной более 150 см или диаметром более 10 см (исключением являются только лыжи).

При этом льготные документы или проездные билеты не распространяются на багаж — за него нужно платить в любом случае.

Что запрещено перевозить пассажирам

Пассажирам запрещено перевозить взрывчатые, легковоспламеняющиеся, токсичные и едкие вещества с сильным запахом, наркотические средства, а также колющие или режущие предметы и огнестрельное оружие без специального футляра или упаковки.

В городском электротранспорте не разрешается провозить чрезмерно большие предметы, превышающие размеры 100×50×30 см или имеющие вес более 40 кг. Под запретом также вещи длиннее 190 см или диаметром более 30 см, за исключением лыж.

Допускаются ли к поездке пассажиры с животными

Перевозка животных также имеет свои правила. Разрешено брать с собой только мелких животных и птиц в клетках, а также:

собак — в намордниках и на поводке;

кошек — при наличии ветеринарных документов.

Также запрещено проносить в салон багаж, который может загрязнить других пассажиров или внутреннюю часть транспорта. В случае нарушения этих требований пассажира могут попросить покинуть транспорт на ближайшей остановке.

