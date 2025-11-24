Проїзд в транспорті — за що контролери можуть вимагати доплату у пасажирів

Люди заходять в транспорт. Фото: УНІАН

Українці добре знають, що після входу в салон тролейбусів і трамваїв потрібно відразу оплатити проїзд. Однак навіть після цього у контролерів можуть виникнути питання до пасажира.

Про те, за який багаж потрібно доплачувати в громадському транспорті та що взагалі не можна брати з собою, пояснили на сайті Верховної Ради України.

За що беруть доплату в транспорті

В міському транспорті окремо стягується плата за перевезення кожного місця багажу:

вага якого становить понад 30 кг;

розміри якого перевищують 60×40×20 см;

довжиною більше ніж 150 см чи діаметром понад 10 см (винятком є лише лижі).

При цьому пільгові документи або проїзні квитки не поширюються на багаж — за нього потрібно сплачувати в будь-якому разі.

Що заборонено перевозити пасажирам

Пасажирам заборонено перевозити вибухові, легкозаймисті, токсичні та їдкі речовини із сильним запахом, наркотичні засоби, а також колючі чи ріжучі предмети та вогнепальну зброю без спеціального футляра або упаковки.

У міському електротранспорті не дозволяється провозити надмірно великі предмети, що перевищують розміри 100×50×30 см або мають вагу понад 40 кг. Під забороною також речі довші за 190 см або діаметром більш ніж 30 см, за винятком лиж.

Чи допускаються до поїздки пасажири з тваринами

Перевезення тварин також має свої правила. Дозволено брати із собою лише дрібних тварин та птахів у клітках, а також:

собак — у намордниках і на повідцю;

котів — за наявності ветеринарних документів.

Також заборонено проносити до салону багаж, який може забруднити інших пасажирів або внутрішню частину транспорту. У разі порушення цих вимог пасажира можуть попросити залишити транспорт на найближчій зупинці.

