Головна Економіка Доплати в транспорті — чому у пасажирів беруть більше грошей

Доплати в транспорті — чому у пасажирів беруть більше грошей

Ua ru
Дата публікації: 24 листопада 2025 10:27
Оновлено: 11:08
Проїзд в транспорті — за що контролери можуть вимагати доплату у пасажирів
Люди заходять в транспорт. Фото: УНІАН

Українці добре знають, що після входу в салон тролейбусів і трамваїв потрібно відразу оплатити проїзд. Однак навіть після цього у контролерів можуть виникнути питання до пасажира. 

Про те, за який багаж потрібно доплачувати в громадському транспорті та що взагалі не можна брати з собою, пояснили на сайті Верховної Ради України.

Читайте також:

За що беруть доплату в транспорті

В міському транспорті окремо стягується плата за перевезення кожного місця багажу:

  • вага якого становить понад 30 кг;
  • розміри якого перевищують 60×40×20 см;
  • довжиною більше ніж 150 см чи діаметром понад 10 см (винятком є лише лижі). 

При цьому пільгові документи або проїзні квитки не поширюються на багаж — за нього потрібно сплачувати в будь-якому разі.

Що заборонено перевозити пасажирам

Пасажирам заборонено перевозити вибухові, легкозаймисті, токсичні та їдкі речовини із сильним запахом, наркотичні засоби, а також колючі чи ріжучі предмети та вогнепальну зброю без спеціального футляра або упаковки. 

У міському електротранспорті не дозволяється провозити надмірно великі предмети, що перевищують розміри 100×50×30 см або мають вагу понад 40 кг. Під забороною також речі довші за 190 см або діаметром більш ніж 30 см, за винятком лиж.

Чи допускаються до поїздки пасажири з тваринами

Перевезення тварин також має свої правила. Дозволено брати із собою лише дрібних тварин та птахів у клітках, а також:

  • собак — у намордниках і на повідцю;
  • котів — за наявності ветеринарних документів. 

Також заборонено проносити до салону багаж, який може забруднити інших пасажирів або внутрішню частину транспорту. У разі порушення цих вимог пасажира можуть попросити залишити транспорт на найближчій зупинці.

Раніше ми писали, що залізничний транспорт залишається швидким та зручним способом подорожей по Україні, щодня ним користуються тисячі людей. Проте в Укрзалізниці діють чіткі правила щодо багажу, тому не все можна брати з собою у вагон.

Також ми розповідали, що все більше українців віддають перевагу міжнародним автобусам для поїздок до Європи. Але навіть квиток не гарантує посадку. Перевізник може відмовити пасажиру, якщо він порушує правила або створює ризик для інших людей.

Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
