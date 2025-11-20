Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Поїздка автобусом — чому пасажира можуть не пустити на рейс

Поїздка автобусом — чому пасажира можуть не пустити на рейс

Ua ru
Дата публікації: 20 листопада 2025 13:06
Оновлено: 12:15
Правила перевезення — чи може водій висадити пасажира з автобуса
Люди сідають в автобус. Фото: УНІАН

Все більше українців обирають міжнародні автобусні рейси як доступний та зручний спосіб дістатися Європи. Але навіть наявність квитка не гарантує, що вас пустять у салон. Перевізники мають законне право відмовити у посадці, якщо пасажир порушує правила або може становити загрозу для інших.

Про те, чому людину можуть висадити з автобуса у 2025 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Чому можуть не пустити до автобуса

Автобусні компанії наголошують, що головною умовою поїздки є дотримання правил. Пасажир має поводитися коректно, виконувати вимоги водія та мати всі необхідні документи для перетину кордону. 

За серйозні порушення людини можуть не допустити до рейсу або навіть висадити без повернення вартості квитка. Найчастіше відмовляють в посадці, якщо пасажир:

  • порушує правила поведінки;
  • курить, вживає алкоголь чи наркотики у салоні;
  • перебуває у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння;
  • має ознаки захворювання, що може становити небезпеку для інших.

Хто і коли може відмовити у поїздці

Водій або компанія-перевізник можуть відмовити у посадці, якщо:

  • усі місця в автобусі зайняті;
  • квитка немає або він недійсний;
  • пасажир везе тварину без спеціального контейнера;
  • відсутні документи, необхідні для перетину кордону;
  • пасажир має надмірну кількість багажу й відмовляється оплачувати його;
  • у багажі є заборонені предмети (зброя, вибухівка, небезпечна хімія, культурні цінності без дозволу тощо).

Перевізники окремо підкреслюють, що без повного пакета документів, які дозволяють законно перетнути кордони транзитних країн і країни призначення, у дорогу просто не пустять.

Так само не допустять людей у стані сп’яніння, з агресивною поведінкою або з забороненими речами — це питання безпеки всіх пасажирів.

Загалом перевізники радять заздалегідь перевіряти документи та правила конкретної компанії, аби уникнути неприємних сюрпризів перед поїздкою чи уже в дорозі.

Раніше ми писали, що українці, які вийшли на пенсію, мають право на пільги, зокрема на безплатний проїзд. Проте ці привілеї не поширюються на всі види транспорту, тому іноді доведеться купувати квиток.

Також ми розповідали, що у 2026 році держава продовжить забезпечувати безплатний проїзд у маршрутках окремим категоріям громадян. Однак водії та перевізники іноді обмежують кількість пільгових місць, а тому важливо знати свої права та порядок дій у разі відмови.

транспорт автобуси пассажиры проїзд квитки
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації