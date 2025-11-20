Правила перевезення — чи може водій висадити пасажира з автобуса

Люди сідають в автобус. Фото: УНІАН

Все більше українців обирають міжнародні автобусні рейси як доступний та зручний спосіб дістатися Європи. Але навіть наявність квитка не гарантує, що вас пустять у салон. Перевізники мають законне право відмовити у посадці, якщо пасажир порушує правила або може становити загрозу для інших.

Про те, чому людину можуть висадити з автобуса у 2025 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Чому можуть не пустити до автобуса

Автобусні компанії наголошують, що головною умовою поїздки є дотримання правил. Пасажир має поводитися коректно, виконувати вимоги водія та мати всі необхідні документи для перетину кордону.

За серйозні порушення людини можуть не допустити до рейсу або навіть висадити без повернення вартості квитка. Найчастіше відмовляють в посадці, якщо пасажир:

порушує правила поведінки;

курить, вживає алкоголь чи наркотики у салоні;

перебуває у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння;

має ознаки захворювання, що може становити небезпеку для інших.

Хто і коли може відмовити у поїздці

Водій або компанія-перевізник можуть відмовити у посадці, якщо:

усі місця в автобусі зайняті;

квитка немає або він недійсний;

пасажир везе тварину без спеціального контейнера;

відсутні документи, необхідні для перетину кордону;

пасажир має надмірну кількість багажу й відмовляється оплачувати його;

у багажі є заборонені предмети (зброя, вибухівка, небезпечна хімія, культурні цінності без дозволу тощо).

Перевізники окремо підкреслюють, що без повного пакета документів, які дозволяють законно перетнути кордони транзитних країн і країни призначення, у дорогу просто не пустять.

Так само не допустять людей у стані сп’яніння, з агресивною поведінкою або з забороненими речами — це питання безпеки всіх пасажирів.

Загалом перевізники радять заздалегідь перевіряти документи та правила конкретної компанії, аби уникнути неприємних сюрпризів перед поїздкою чи уже в дорозі.

