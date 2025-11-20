Правила перевозки — может ли водитель высадить пассажира из автобуса

Люди садятся в автобус. Фото: УНИАН

Все больше украинцев выбирают международные автобусные рейсы как доступный и удобный способ добраться до Европы. Но даже наличие билета не гарантирует, что вас пустят в салон. Перевозчики имеют законное право отказать в посадке, если пассажир нарушает правила или может представлять угрозу для других.

О том, почему человека могут высадить из автобуса в 2025 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Почему могут не пустить в автобус

Автобусные компании отмечают, что главным условием поездки является соблюдение правил. Пассажир должен вести себя корректно, выполнять требования водителя и иметь все необходимые документы для пересечения границы.

За серьезные нарушения человека могут не допустить к рейсу или даже высадить без возврата стоимости билета. Чаще всего отказывают в посадке, если пассажир:

нарушает правила поведения;

курит, употребляет алкоголь или наркотики в салоне;

находится в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;

имеет признаки заболевания, которое может представлять опасность для других.

Кто и когда может отказать в поездке

Водитель или компания-перевозчик могут отказать в посадке, если:

все места в автобусе заняты;

билета нет или он недействителен;

пассажир везет животное без специального контейнера;

отсутствуют документы, необходимые для пересечения границы;

пассажир имеет избыточное количество багажа и отказывается оплачивать его;

в багаже есть запрещенные предметы (оружие, взрывчатка, опасная химия, культурные ценности без разрешения и т.д.).

Перевозчики отдельно подчеркивают, что без полного пакета документов, которые позволяют законно пересечь границы транзитных стран и страны назначения, в дорогу просто не пустят.

Так же не допустят людей в состоянии опьянения, с агрессивным поведением или с запрещенными вещами — это вопрос безопасности всех пассажиров.

В общем перевозчики советуют заранее проверять документы и правила конкретной компании, чтобы избежать неприятных сюрпризов перед поездкой или уже в дороге.

Ранее мы писали, что украинцы, которые вышли на пенсию, имеют право на льготы, в частности на бесплатный проезд. Однако эти привилегии не распространяются на все виды транспорта, поэтому иногда придется покупать билет.

Также мы рассказывали, что в 2026 году государство продолжит обеспечивать бесплатный проезд в маршрутках отдельным категориям граждан. Однако водители и перевозчики иногда ограничивают количество льготных мест, а потому важно знать свои права и порядок действий в случае отказа.