Главная Экономика Бесплатный проезд в метро — кто будет иметь льготы в декабре

Бесплатный проезд в метро — кто будет иметь льготы в декабре

Ua ru
Дата публикации 1 декабря 2025 16:35
Льготы в транспорте — кто может не платить за проезд в метро в декабре
Люди в метрополитене. Фото: УНИАН

Метрополитен — это удобный способ передвижения в больших городах. Ежедневно подземкой пользуются тысячи людей. Большинство пассажиров оплачивает проезд, но некоторые категории граждан могут пользоваться подземкой бесплатно.

О том, кто имеет право бесплатно ездить в метрополитене в декабре 2025 года, рассказывает сайт Новини.LIVE.

Читайте также:

Кто имеет право на бесплатный проезд в метро

Бесплатный проезд в метро предоставляется различным категориям граждан, которые нуждаются в социальной поддержке:

  1. Участники боевых действий (при наличии удостоверения или "Карточки киевлянина").
  2. Ветераны Второй мировой войны и другие лица с законными льготами.
  3. Пострадавшие во время Революции Достоинства (со справкой или "Карточкой киевлянина").
  4. Люди с инвалидностью из-за участия в боевых действиях и их сопровождающие.
  5. Пострадавшие от Чернобыльской катастрофы: ликвидаторы, люди с инвалидностью среди ликвидаторов, дети-инвалиды и другие пострадавшие.
  6. Военнослужащие с инвалидностью, полученной во время службы, и родители погибших или пропавших без вести военных.
  7. Ветераны различных государственных и силовых структур: Вооруженных сил, Нацполиции, пожарно-спасательной службы, уголовно-исполнительной службы, налоговой милиции, Бюро экономической безопасности, службы гражданской защиты, спецсвязи и защиты информации.

Как воспользоваться льготой в декабре

Чтобы ездить бесплатно, нужно иметь соответствующие документы: удостоверение, справку или другой официальный документ. Льготы действуют не только в метро, но и в автобусах, троллейбусах и трамваях.

Льготники могут пользоваться метро в любое время работы подземки. Даже если тарифы растут, их права остаются неизменными.

метро транспорт льготы проезд общественный транспорт метрополитен
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
