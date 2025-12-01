Пільги в транспорті — хто може не платити за проїзд в метро у грудні

Безплатний проїзд в метро — хто матиме пільги в грудні
Метрополітен — це зручний спосіб пересування у великих містах. Щодня підземкою користуються тисячі людей. Більшість пасажирів оплачує проїзд, але деякі категорії громадян можуть користуватись підземкою безплатно.
Про те, хто має право безплатно їздити в метрополітені у грудні 2025 року, розповідає сайт Новини.LIVE.
Хто має право на безплатний проїзд в метро
Безплатний проїзд у метро надається різним категоріям громадян, які потребують соціальної підтримки:
- Учасники бойових дій (за наявності посвідчення або "Картки киянина").
- Ветерани Другої світової війни та інші особи з законними пільгами.
- Постраждалі під час Революції Гідності (з довідкою або "Карткою киянина").
- Люди з інвалідністю через участь у бойових діях та їх супроводжуючі.
- Постраждалі від Чорнобильської катастрофи: ліквідатори, люди з інвалідністю серед ліквідаторів, діти-інваліди та інші потерпілі.
- Військовослужбовці з інвалідністю, отриманою під час служби, та батьки загиблих чи зниклих безвісти військових.
- Ветерани різних державних і силових структур: Збройних сил, Нацполіції, пожежно-рятувальної служби, кримінально-виконавчої служби, податкової міліції, Бюро економічної безпеки, служби цивільного захисту, спецзв’язку та захисту інформації.
Як скористатися пільгою у грудні
Щоб їздити безплатно, потрібно мати відповідні документи: посвідчення, довідку чи інший офіційний документ. Пільги діють не лише в метро, а й в автобусах, тролейбусах та трамваях.
Пільговики можуть користуватися метро у будь-який час роботи підземки. Навіть якщо тарифи зростають, їхні права залишаються незмінними.
