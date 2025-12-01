Відео
Головна Економіка Безплатний проїзд в метро — хто матиме пільги в грудні

Безплатний проїзд в метро — хто матиме пільги в грудні

Дата публікації: 1 грудня 2025 16:35
Пільги в транспорті — хто може не платити за проїзд в метро у грудні
Люди в метрополітені. Фото: УНІАН

Метрополітен — це зручний спосіб пересування у великих містах. Щодня підземкою користуються тисячі людей. Більшість пасажирів оплачує проїзд, але деякі категорії громадян можуть користуватись підземкою безплатно.

Про те, хто має право безплатно їздити в метрополітені у грудні 2025 року, розповідає сайт Новини.LIVE.

Читайте також:

Хто має право на безплатний проїзд в метро

Безплатний проїзд у метро надається різним категоріям громадян, які потребують соціальної підтримки:

  1. Учасники бойових дій (за наявності посвідчення або "Картки киянина").
  2. Ветерани Другої світової війни та інші особи з законними пільгами.
  3. Постраждалі під час Революції Гідності (з довідкою або "Карткою киянина").
  4. Люди з інвалідністю через участь у бойових діях та їх супроводжуючі.
  5. Постраждалі від Чорнобильської катастрофи: ліквідатори, люди з інвалідністю серед ліквідаторів, діти-інваліди та інші потерпілі.
  6. Військовослужбовці з інвалідністю, отриманою під час служби, та батьки загиблих чи зниклих безвісти військових.
  7. Ветерани різних державних і силових структур: Збройних сил, Нацполіції, пожежно-рятувальної служби, кримінально-виконавчої служби, податкової міліції, Бюро економічної безпеки, служби цивільного захисту, спецзв’язку та захисту інформації.

Як скористатися пільгою у грудні

Щоб їздити безплатно, потрібно мати відповідні документи: посвідчення, довідку чи інший офіційний документ. Пільги діють не лише в метро, а й в автобусах, тролейбусах та трамваях.

Пільговики можуть користуватися метро у будь-який час роботи підземки. Навіть якщо тарифи зростають, їхні права залишаються незмінними.

Раніше ми писали, що українці прекрасно знають: заходячи до салону тролейбуса чи трамвая, слід одразу сплатити за проїзд. Проте навіть після цього у пасажира можуть попросити доплату.

Також ми розповідали, що одним із найшвидших способів пересування містом від одного його кінця до іншого є метро. Потяги курсують за чітким розкладом і не залежать від дорожніх заторів. Проте окремих пасажирів можуть не пустити у підземку.

Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
