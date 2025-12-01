Пільги в транспорті — хто може не платити за проїзд в метро у грудні

Люди в метрополітені. Фото: УНІАН

Метрополітен — це зручний спосіб пересування у великих містах. Щодня підземкою користуються тисячі людей. Більшість пасажирів оплачує проїзд, але деякі категорії громадян можуть користуватись підземкою безплатно.

Про те, хто має право безплатно їздити в метрополітені у грудні 2025 року, розповідає сайт Новини.LIVE.

Хто має право на безплатний проїзд в метро

Безплатний проїзд у метро надається різним категоріям громадян, які потребують соціальної підтримки:

Учасники бойових дій (за наявності посвідчення або "Картки киянина"). Ветерани Другої світової війни та інші особи з законними пільгами. Постраждалі під час Революції Гідності (з довідкою або "Карткою киянина"). Люди з інвалідністю через участь у бойових діях та їх супроводжуючі. Постраждалі від Чорнобильської катастрофи: ліквідатори, люди з інвалідністю серед ліквідаторів, діти-інваліди та інші потерпілі. Військовослужбовці з інвалідністю, отриманою під час служби, та батьки загиблих чи зниклих безвісти військових. Ветерани різних державних і силових структур: Збройних сил, Нацполіції, пожежно-рятувальної служби, кримінально-виконавчої служби, податкової міліції, Бюро економічної безпеки, служби цивільного захисту, спецзв’язку та захисту інформації.

Як скористатися пільгою у грудні

Щоб їздити безплатно, потрібно мати відповідні документи: посвідчення, довідку чи інший офіційний документ. Пільги діють не лише в метро, а й в автобусах, тролейбусах та трамваях.

Пільговики можуть користуватися метро у будь-який час роботи підземки. Навіть якщо тарифи зростають, їхні права залишаються незмінними.

