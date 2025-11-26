Хто зможе безплатно їздити в громадському транспорті в грудні 2025 року

Люди на зупинці транспорту. Фото: Новини.LIVE

В Україні багато громадян мають право їздити міським транспортом без оплати. Це допомагає зменшити фінансове навантаження для найменш захищених категорій громадян.

Про те, які категорії громадян матимуть пільги в транспорті у грудні 2025 року, розповіли у Департаменті соціальної та ветеранської політики.

Для кого проїзд у громадському транспорті буде безплатним у грудні

У 2025 році окремі соціальні категорії громадян можуть користуватися міським транспортом безплатно. Це стосується не лише пенсіонерів за віком, а й таких осіб:

дітей з багатодітних родин та їхніх батьків;

дітей-сиріт та тих, хто залишився без батьківської опіки;

ветеранів, учасників бойових дій та прирівняні до них осіб;

постраждалих під час Революції Гідності, які пройшли реабілітацію;

людей з інвалідністю, зокрема внаслідок війни, та їхніх супроводжуючих;

людей, які в дитячому віці пережили нацистські табори, гетто чи примусове вивезення;

ветеранів армії, працівників МВС, Нацполіції, пожежних частин та інших держструктур;

непрацюючих громадян, які доглядають людей з інвалідністю або родичів похилого віку;

постраждалих від Чорнобильської катастрофи та дітей з інвалідністю через її наслідки;

школярів, курсантів військових вишів і студентів окремих навчальних закладів (частина має 50% знижку).

У деяких містах, зокрема у столиці, також діють додаткові пільги. У Києві скористатись ними можна отримавши електронну "Картку киянина".

Як скористатися пільгою та чи можуть відмовити в безплатному проїзді

Щоб проїхати безплатно, пасажир має показати документ, що підтверджує його пільговий статус: посвідчення, довідку або електронний квиток. Документи повинні бути чинними та містити правильні дані.

Якщо людина має підтверджене право на пільгу, перевізник повинен гарантувати їй безплатний проїзд. Відмова без причини карається штрафом від 170 до 850 грн. У разі повторних порушень водія можуть притягнути до відповідальності аж до звільнення.

