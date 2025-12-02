Пільга не діє — в якому транспорті українці 60+ повинні платити за проїзд в грудні

Пенсіонерки в поїзді. Фото: УНІАН

У грудні українські пенсіонери, як і раніше, можуть користуватися частиною громадського транспорту безплатно. Але не на всі види перевезень діють пільги — інколи за поїздку доводиться платити.

Про те, в якому транспорті пенсіонери не мають пільг в грудні та за що їх можуть оштрафувати, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Де пенсіонери можуть їздити безплатно

Відповідно до постанови Кабміну, люди пенсійного віку мають право на безоплатний проїзд у такому транспорті:

трамваї;

тролейбуси;

міські автобуси;

приміські електрички.

Щоб скористатися пільгою, потрібно мати при собі пенсійне посвідчення і показати його водію чи контролеру.

Якщо йдеться про маршрутні таксі, правила можуть відрізнятися. У деяких містах місцева влада дозволяє пенсіонерам їздити безплатно, в інших — ні. Інформацію зазвичай розміщують у салоні маршрутки або на сайті міської ради.

Де пенсіонерам доведеться платити в грудні

Попри широкий перелік безплатного транспорту, є види перевезень, де пенсіонери не можуть скористатися пільгами. До таких належать:

таксі — це приватний транспорт, тому знижок немає;

міжміські автобуси та потяги далекого сполучення — держава такі поїздки не компенсує;

метро — проїзд у підземці оплачується на загальних умовах, якщо інше не передбачено рішенням місцевої влади.

Чому пенсіонер може отримати штраф в транспорті

Щоб скористатися пільговим проїздом, пасажир повинен мати при собі пенсійне посвідчення. Якщо такого документа немає, доведеться оплачувати поїздку за звичайним тарифом. За відсутності і посвідчення, і квитка можуть накласти штраф.

Його розмір становить суму, що у двадцять разів перевищує ціну одного разового квитка. У столиці це дорівнює 160 гривням. Хоча контролери нерідко ставляться до людей похилого віку поблажливо, без необхідних документів уникнути відповідальності вдається не завжди.

