Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Компанії
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Безплатний проїзд для українців 60+ — де не діють пільги у грудні

Безплатний проїзд для українців 60+ — де не діють пільги у грудні

Ua ru
Дата публікації: 2 грудня 2025 11:25
Пільга не діє — в якому транспорті українці 60+ повинні платити за проїзд в грудні
Пенсіонерки в поїзді. Фото: УНІАН

У грудні українські пенсіонери, як і раніше, можуть користуватися частиною громадського транспорту безплатно. Але не на всі види перевезень діють пільги — інколи за поїздку доводиться платити.

Про те, в якому транспорті пенсіонери не мають пільг в грудні та за що їх можуть оштрафувати, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Де пенсіонери можуть їздити безплатно

Відповідно до постанови Кабміну, люди пенсійного віку мають право на безоплатний проїзд у такому транспорті:

  • трамваї;
  • тролейбуси;
  • міські автобуси;
  • приміські електрички.

Щоб скористатися пільгою, потрібно мати при собі пенсійне посвідчення і показати його водію чи контролеру.

Якщо йдеться про маршрутні таксі, правила можуть відрізнятися. У деяких містах місцева влада дозволяє пенсіонерам їздити безплатно, в інших — ні. Інформацію зазвичай розміщують у салоні маршрутки або на сайті міської ради.

Де пенсіонерам доведеться платити в грудні

Попри широкий перелік безплатного транспорту, є види перевезень, де пенсіонери не можуть скористатися пільгами. До таких належать:

  • таксі — це приватний транспорт, тому знижок немає;
  • міжміські автобуси та потяги далекого сполучення — держава такі поїздки не компенсує;
  • метро — проїзд у підземці оплачується на загальних умовах, якщо інше не передбачено рішенням місцевої влади.

Чому пенсіонер може отримати штраф в транспорті

Щоб скористатися пільговим проїздом, пасажир повинен мати при собі пенсійне посвідчення. Якщо такого документа немає, доведеться оплачувати поїздку за звичайним тарифом. За відсутності і посвідчення, і квитка можуть накласти штраф.

Його розмір становить суму, що у двадцять разів перевищує ціну одного разового квитка. У столиці це дорівнює 160 гривням. Хоча контролери нерідко ставляться до людей похилого віку поблажливо, без необхідних документів уникнути відповідальності вдається не завжди.

Раніше ми писали, що в Україні багато людей можуть користуватися міським транспортом безплатно. Це допомагає полегшити витрати для тих, хто потребує підтримки найбільше.

Також ми розповідали, що метро — зручний варіант пересування у великих містах. Кожного дня ним користуються тисячі людей. Хоча більшість пасажирів платить за проїзд, деякі пасажири можуть їздити безкоштовно.

транспорт пенсіонери пільги проїзд громадський транспорт
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації