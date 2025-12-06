Пенсии в Украине — кому выгодно изменить тип выплат в 2025 году

Человек держит деньги. Фото: УНИАН

Некоторые украинцы имеют право самостоятельно выбрать, какую пенсию получать — по возрасту или по инвалидности. Но закон не позволяет получать обе выплаты одновременно, поэтому важно взвесить все преимущества каждого варианта.

О том, кто может выбирать между пенсией по возрасту или по инвалидности и какой из этих вариантов выгоднее, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Как назначается пенсия по инвалидности

По данным Правительственного портала, пенсию по инвалидности из солидарной системы могут получить люди, которые имеют от 1 до 15 лет страхового стажа — в зависимости от того, в каком возрасте им установили инвалидность.

Размер пенсии зависит от группы инвалидности и определяется в процентах от пенсии по возрасту:

100% — для людей с инвалидностью I группы;

90% — для людей с инвалидностью II группы;

50% — для людей с инвалидностью III группы.

В расчет также засчитывается период со дня установления инвалидности до достижения 60 лет. Поэтому для людей с I группой инвалидности размер пенсии по возрасту и по инвалидности фактически одинаковый, а вот для III группы — вдвое меньше.

Условия назначения пенсии по возрасту в 2025 году

Пенсию по возрасту назначают в зависимости от возраста и страхового стажа. В 2025 году условия следующие:

в 60 лет — нужно иметь 32 года стажа;

в 63 года — 22 года стажа;

в 65 лет — 15 лет стажа.

Для многих людей с инвалидностью эти требования могут быть завышенными, ведь не все имели возможность работать достаточно долго по состоянию здоровья. Поэтому часто пенсия по возрасту может быть выгоднее, но все зависит от группы инвалидности, заработка и имеющегося страхового стажа.

Кому может быть выгодно изменить тип пенсии

Украинцы могут переходить не только с пенсии по инвалидности на пенсию по возрасту, но и в обратном направлении. Переход с пенсии по возрасту на пенсию по инвалидности I группы может быть выгодным, ведь ее размер составляет 100% пенсии по возрасту. Если есть дополнительный стаж — это почти всегда плюс.

А вот для III группы переход обычно невыгоден, потому что пенсия будет только 50%. Именно поэтому украинцам советуют перед выбором оценить все условия — группу инвалидности, стаж и размер заработка, с которого уплачивались взносы.

Ранее мы писали, что в Украине социальную пенсию получают люди, которые достигли пенсионного возраста, но не имеют нужного страхового стажа. Это поддержка для тех, кто формально может идти на пенсию, но не имеет права на обычную выплату.

Также мы рассказывали, что 3 декабря Верховная Рада приняла Госбюджет-2026. В нем предусмотрен рост социальных стандартов, поэтому часть выплат украинцам увеличится. В частности, с 1 января 2026 года повысят доплаты пенсионерам, зависящие от прожиточного минимума.