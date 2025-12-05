Видео
Главная Экономика Социальная пенсия — кто получит и какой будет сумма в 2026

Социальная пенсия — кто получит и какой будет сумма в 2026

Ua ru
Дата публикации 5 декабря 2025 05:45
Социальная пенсия — кто может оформить и как изменится сумма в 2026 году
Пожилая женщина держит деньги. Фото: Новини.LIVE

В Украине социальная пенсия назначается людям, которые достигли пенсионного возраста, но не набрали достаточный страховой стаж. Это помощь для тех, кто формально вышел на пенсию, но не может получить стандартную выплату.

О том, кто имеет право на социальную пенсию и как изменится ее размер в 2026 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Кто имеет право на социальную пенсию

В Пенсионном фонде объяснили, что право на социальную пенсию имеют те, кто достиг 65 лет, имеет страховой стаж менее 15 лет и не получает других государственных выплат.

Также социальную пенсию могут назначать особым категориям людей, даже если они не соответствуют всем трем условиям:

  1. Людям с инвалидностью I группы, которым не назначили пенсию.
  2. Детям умершего кормильца, если родители не имели нужного стажа.
  3. Малообеспеченным гражданам, которые подпадают под критерии социальной помощи.

Размер социальной пенсии в 2026 году

Социальная пенсия рассчитывается от прожиточного минимума для нетрудоспособных (сейчас это — 2 361 грн) по формуле: прожиточный минимум минус средний доход семьи за последние шесть месяцев. При этом выплата не может превышать прожиточный минимум для трудоспособных — 3 028 грн.

Однако, согласно проекту Госбюджета на 2026 год, с 1 января 2026 года в Украине повысят размер прожиточного минимума. Получается, что при расчете, будут брать новое значение — 2 595 грн, а максимальная сумма составит 3 328 грн. Размер пенсии также может обновляться, если меняется доход или имущественное положение семьи.

Как оформить социальную пенсию

С 1 июля 2025 года социальные выплаты назначает Пенсионный фонд Украины. Подать документы можно через ЦНАП, сервисные центры ПФУ или вебпортал Пенсионного фонда. Для этого нужны следующие документы:

  • заявление;
  • паспорт и идентификационный код;
  • декларация о доходах и имуществе семьи;
  • трудовая книжка и справка о страховом стаже.

Для недееспособных лиц нужны также документы об опекунстве и решение суда.

Стоит также помнить, что в назначении социальной пенсии могут отказать, если человек получает другие государственные выплаты или имеет доход от работы или иной деятельности.

Ранее мы писали, что украинцы, которые достигли пенсионного возраста и имеют нужный стаж, ежемесячно получают государственную пенсию. Ее сумма зависит от разных факторов, но существует гарантированный минимум, ниже которого выплаты быть не могут.

Также мы рассказывали, что 3 декабря Верховная Рада приняла Госбюджет-2026. В нем заложен рост соцстандартов, что повлияет на размер выплат. В частности, с 1 января 2026 года вырастут доплаты пенсионерам, которые привязаны к прожиточному минимуму.

выплаты пенсии пенсионеры соцвыплаты социальная помощь
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
