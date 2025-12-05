Відео
Головна Економіка Соціальна пенсія — хто отримає та якою буде сума у 2026

Соціальна пенсія — хто отримає та якою буде сума у 2026

Ua ru
Дата публікації: 5 грудня 2025 05:45
Соціальна пенсія — хто може оформити та як зміниться сума у 2026 році
Дінка похилого віку тримає гроші. Фото: Новини.LIVE

В Україні соціальна пенсія призначається людям, які досягли пенсійного віку, але не набрали достатній страховий стаж. Це допомога для тих, хто формально вийшов на пенсію, але не може отримати стандартну виплату.

Про те, хто має право на соціальну пенсію та як зміниться її розмір у 2026 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Хто має право на соціальну пенсію

В Пенсійному фонді пояснили, що право на соціальну пенсію мають ті, хто досяг 65 років, має страховий стаж менше ніж 15 років і не отримує інших державних виплат.

Також соціальну пенсію можуть призначати особливим категоріям людей, навіть якщо вони не відповідають усім трьом умовам:

  1. Людям з інвалідністю I групи, яким не призначили пенсію.
  2. Дітям померлого годувальника, якщо батьки не мали потрібного стажу.
  3. Малозабезпеченим громадянам, які підпадають під критерії соціальної допомоги.

Розмір соціальної пенсії у 2026 році

Соціальна пенсія розраховується від прожиткового мінімуму для непрацездатних (наразі це — 2 361 грн) за формулою: прожитковий мінімум мінус середній дохід сім’ї за останні шість місяців. При цьому виплата не може перевищувати прожитковий мінімум для працездатних — 3 028 грн.

Однак, згідно з проєктом Держбюджету на 2026 рік, з 1 січня 2026 року в Україні підвищать розмір прожиткового мінімуму. Виходить, що під час розрахунку, братимуть нове значення — 2 595 грн, а максимальна сума становитиме 3 328 грн. Розмір пенсії також може оновлюватись, якщо змінюється дохід чи майновий стан сім’ї.

Як оформити соціальну пенсію

З 1 липня 2025 року соціальні виплати призначає Пенсійний фонд України. Подати документи можна через ЦНАП, сервісні центри ПФУ або вебпортал Пенсійного фонду. Для цього потрібні такі документи:

  • заява;
  • паспорт і ідентифікаційний код;
  • декларація про доходи та майно сім’ї;
  • трудова книжка та довідка про страховий стаж.

Для недієздатних осіб потрібні також документи про опікунство та рішення суду. 

Варто також пам'ятати, що у призначенні соціальної пенсії можуть відмовити, якщо людина отримує інші державні виплати або має дохід від роботи чи іншої діяльності.

Раніше ми писали, що українці, які досягли пенсійного віку та мають потрібний стаж, щомісяця отримують державну пенсію. Її сума залежить від різних факторів, але існує гарантований мінімум, нижче якого виплати бути не можуть.

Також ми розповідали, що 3 грудня Верховна Рада ухвалила Держбюджет-2026. У ньому закладено зростання соцстандартів, що вплине на розмір виплат. Зокрема, з 1 січня 2026 року зростуть доплати пенсіонерам, які прив’язані до прожиткового мінімуму.

виплати пенсії пенсіонери соцвиплати соціальна допомога
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
