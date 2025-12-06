Пенсії в Україні — кому вигідно змінити тип виплат у 2025 році

Людина тримає гроші. Фото: УНІАН

Деякі українці мають право самостійно обрати, яку пенсію отримувати — за віком чи по інвалідності. Але закон не дозволяє отримувати обидві виплати одночасно, тому важливо зважити всі переваги кожного варіанту.

Про те, хто може обирати між пенсією за віком чи по інвалідності та який з цих варіантів вигідніший, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Як призначається пенсія по інвалідності

За даними Урядового порталу, пенсію по інвалідності з солідарної системи можуть отримати люди, які мають від 1 до 15 років страхового стажу — залежно від того, у якому віці їм встановили інвалідність.

Розмір пенсії залежить від групи інвалідності та визначається у відсотках від пенсії за віком:

100% — для людей з інвалідністю І групи;

90% — для людей з інвалідністю II групи;

50% — для людей з інвалідністю III групи.

У розрахунок також зараховується період від дня встановлення інвалідності до досягнення 60 років. Через це для людей з I групою інвалідності розмір пенсії за віком і по інвалідності фактично однаковий, а от для III групи — вдвічі менший.

Умови призначення пенсії за віком у 2025 році

Пенсію за віком призначають залежно від віку та страхового стажу. У 2025 році умови такі:

у 60 років — потрібно мати 32 роки стажу;

у 63 роки — 22 роки стажу;

у 65 років — 15 років стажу.

Для багатьох людей з інвалідністю ці вимоги можуть бути завищеними, адже не всі мали можливість працювати достатньо довго через стан здоров’я. Тому часто пенсія за віком може бути вигіднішою, але все залежить від групи інвалідності, заробітку та наявного страхового стажу.

Кому може бути вигідно змінити тип пенсії

Українці можуть переходити не лише з пенсії по інвалідності на пенсію за віком, а й у зворотному напрямку. Перехід з пенсії за віком на пенсію по інвалідності І групи може бути вигідним, адже її розмір становить 100% пенсії за віком. Якщо є додатковий стаж — це майже завжди плюс.

А от для III групи перехід зазвичай невигідний, бо пенсія буде лише 50%. Саме тому українцям радять перед вибором оцінити всі умови — групу інвалідності, стаж і розмір заробітку, з якого сплачувалися внески.

Раніше ми писали, що в Україні соціальну пенсію отримують люди, які досягли пенсійного віку, але не мають потрібного страхового стажу. Це підтримка для тих, хто формально може йти на пенсію, але не має права на звичайну виплату.

Також ми розповідали, що 3 грудня Верховна Рада ухвалила Держбюджет-2026. У ньому передбачено зростання соціальних стандартів, тож частина виплат українцям збільшиться. Зокрема, з 1 січня 2026 року підвищать доплати пенсіонерам, що залежать від прожиткового мінімуму.