Пенсії в Україні — які зміни чекають на українців 60+ у 2026 році

Жінка виходить з Пенсійного фонду. Фото: УНІАН

У 2026 році українці зможуть виходити на пенсію в такому ж віці, що і зараз, однак вимоги до страхового стажу зростуть. Щороку до необхідного стажу додається один рік, тож "дістатися" до пенсії стає дедалі важче.

Про те, до яких змін потрібно готуватись українцям 60+ у 2026 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Які правила виходу на пенсію у 2025 році

На сайті Пенсійного фонду зазначається, що станом на 2025 рік, щоб оформити пенсію у 60 років, потрібно мати щонайменше 32 роки страхового стажу. Якщо стажу лише 22 роки, пенсію призначать у 63 роки, а мінімум у 15 років дозволяє оформити її у 65 років. При цьому багатьох людей не вистачає кількох місяців стажу, тож вони вимушені працювати довше.

Що зміниться у 2026-му та в наступні роки

З 1 січня 2026 року вимоги до страхового стажу зростуть:

для виходу у 60 років потрібно буде вже 33 роки стажу;

для виходу у 63 — знадобиться мінімум 23 роки;

для 65 років показник залишиться незмінним — 15 років.

Тобто у 2026-му 32 роки стажу вже не дозволять піти на пенсію у 60. Закон передбачає подальше щорічне збільшення стажу:

Рік/вік 60 років 63 роки 65 років 2025 рік не менше 32 років від 22 до 32 років від 15 до 22 років 2026 рік не менше 33 років від 23 до 33 років від 15 до 23 років 2027 рік не менше 34 років від 24 до 34 років від 15 до 24 років 2028 рік не менше 35 років від 25 до 35 років від 15 до 25 років

Хто зможе вийти на пенсію раніше

В Старосинявській селищній раді нагадали, що право на дострокову пенсію зберігається для кількох категорій громадян. Особи з гіпофізарним нанізмом можуть виходити на пенсію раніше:

чоловіки у 45 років за наявності 20 років стажу;

жінки у 40 — за наявності 15 років стажу.

Раніше оформити виплати можуть і незрячі люди та особи з інвалідністю I групи з дитинства: для чоловіків це можливо з 50 років і 15 років стажу, для жінок — з 40 років і 10 років.

Жінки, які народили та виховали п’ятьох і більше дітей або мають дітей з інвалідністю чи орфанними хворобами, мають право на пенсію у 50 років за умови наявності 15 років стажу.

Дружини або чоловіки учасників бойових дій, які не взяли новий шлюб, можуть виходити на пенсію: чоловіки з 55 років і 25 роками стажу, жінки — з 50 років і 20 роками. Такі ж умови діють для батьків загиблих УБД.

Крім того, дострокову пенсію можуть отримати працівники, яких скоротили менш ніж за півтора року до досягнення пенсійного віку, якщо центр зайнятості не зміг підібрати їм роботу.

