Новый уровень поддержки пенсионеров — кому будут доплачивать 2 595 грн ежемесячно с 1 января 2026

Пожилая женщина считает деньги. Фото: Новини.LIVE

Некоторые граждане Украины имеют право на различные надбавки и доплаты к пенсии. Часть из них привязана к размеру прожиточного минимума. Это означает, что начиная с 1 января 2026 года — сумма этих доплат увеличится.

О том, кому с января 2026 года государство будет доплачивать на пенсии 2 595 грн ежемесячно, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Кому будут доплачивать 2 595 грн ежемесячно с 1 января 2026 года

В статье 27 проекта Государственного бюджета на 2026 год снова предусмотрено финансирование ежемесячных доплат для пенсионеров, живущих в зонах отселения после аварии на ЧАЭС. Им будут начислять ежемесячную доплату в 2 595 гривен.

Размер доплаты в 2026 году. Фото: Скриншот

Право на такую выплату имеют только те, кто:

жил или работал в этих районах на момент аварии 26 апреля 1986 года или до 1 января 1993 года;

имеет официальный статус пострадавшего вследствие Чернобыльской катастрофы.

Кто не сможет получить доплату

Доплата не предусмотрена для людей, которые после аварии выехали из загрязненных территорий, а потом вернулись. Также ее не получат те, кто зарегистрировался или начал жить в этих зонах уже после катастрофы.

Если пенсионер выезжает из зоны отселения или устраивается на работу за ее пределами, выплата прекращается автоматически. Контролировать это будут через государственные реестры, в частности Единый демографический реестр и Реестр соцстрахования.

Сколько сейчас получают пенсионеры в зоне отселения из-за аварии на ЧАЭС

В 2025 году ежемесячная доплата составляла 2 361 гривну — в соответствии с прожиточным минимумом для нетрудоспособных лиц. В 2026 году прожиточный минимум вырастет до 2 595 гривен, поэтому и размер доплаты будет повышен. По данным правительства, сейчас в загрязненных зонах проживания подтвердили около 105,2 тысячи пенсионеров.

Ранее мы писали, что в Украине инвалидность I группы дают людям с тяжелыми болезнями. Они имеют право на пенсию и различные виды помощи от государства.

Также мы рассказывали, что пожилые люди имеют ряд государственных льгот, что позволяет уменьшить их расходы. Часть пенсионеров о них не знает и продолжает платить там, где этого можно не делать.